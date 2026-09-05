Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı

Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı

Türkiye’nin otomotiv ihracatında 8 aylık bilanço belli oldu. 27,2 milyar dolarla tüm zamanların rekoru kırılırken, ülkeler ve şehirler arasındaki sıralama da dikkat çekti. Listenin zirvesindeki ülke ise açık ara öne çıktı.

Kaynak: AA
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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 1

Türkiye’nin ihracattaki lokomotif sektörlerinden otomotiv, 2026’nın ilk 8 ayında tarihi bir başarıya ulaştı. Küresel ticarette yaşanan dalgalanmalara rağmen sektör dış pazarlardaki güçlü seyrini korudu.

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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 2

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ülkenin toplam ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 185 milyar 6 milyon doları geçti.

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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 3

Otomotiv sektöründe ise rakamlar yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Sektörün 8 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 yükseldi.

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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 4

Bu artışla otomotiv ihracatı 27,2 milyar dolara ulaştı. Böylece sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dönemi ihracat performansına imza attı. Otomotivin toplam ihracattaki payı da yüzde 14,7 oldu.

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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 5

Rekorun ardından gözler Türk otomobillerine en fazla talep gösteren ülkelere çevrildi. İlk 5'te Avrupa'nın en büyük pazarları yer alırken, zirvedeki ülke rakiplerinden belirgin şekilde ayrıldı.

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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 6

Listenin ilk sırasında Almanya yer aldı. Türkiye’den Almanya’ya yılın ilk 8 ayında tam 4,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 7

Almanya’yı 3,3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,4 milyar dolarla İtalya ve 2,2 milyar dolarla İspanya takip etti.

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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 8

Ancak ihracatını en hızlı artıran pazar Almanya olmadı. Değer bazındaki artışta Fransa 338,2 milyon dolarla ilk sıraya çıktı. İtalya ise 318,2 milyon dolarlık artışla ikinci oldu.

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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 9

Ülkeler arasındaki değişim de dikkat çekti. İtalya’ya ihracat yüzde 15, Fransa’ya yüzde 11,4, Polonya’ya yüzde 5,2 ve Almanya’ya yüzde 2,4 arttı. Birleşik Krallık’a yapılan ihracat ise yüzde 9,1 geriledi.

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Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı - Resim: 10

Türkiye içinde otomotiv ihracatının şampiyonu ise Kocaeli oldu. Kent 8 milyar dolarlık ihracatla zirveye yerleşirken; Bursa 6,3 milyar, İstanbul 5,6 milyar, Sakarya 2,9 milyar ve Ankara 1,3 milyar dolarla Kocaeli’yi takip etti.

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