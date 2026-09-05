Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı

Türkiye içinde otomotiv ihracatının şampiyonu ise Kocaeli oldu. Kent 8 milyar dolarlık ihracatla zirveye yerleşirken; Bursa 6,3 milyar, İstanbul 5,6 milyar, Sakarya 2,9 milyar ve Ankara 1,3 milyar dolarla Kocaeli’yi takip etti.