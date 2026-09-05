Türkiye’nin ihracattaki lokomotif sektörlerinden otomotiv, 2026’nın ilk 8 ayında tarihi bir başarıya ulaştı. Küresel ticarette yaşanan dalgalanmalara rağmen sektör dış pazarlardaki güçlü seyrini korudu.
Türkiye otomotivde tarihi rekora imza attı: En çok onlar satın aldı
Türkiye’nin otomotiv ihracatında 8 aylık bilanço belli oldu. 27,2 milyar dolarla tüm zamanların rekoru kırılırken, ülkeler ve şehirler arasındaki sıralama da dikkat çekti. Listenin zirvesindeki ülke ise açık ara öne çıktı.Kaynak: AA
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ülkenin toplam ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 185 milyar 6 milyon doları geçti.
Otomotiv sektöründe ise rakamlar yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Sektörün 8 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 yükseldi.
Bu artışla otomotiv ihracatı 27,2 milyar dolara ulaştı. Böylece sektör, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dönemi ihracat performansına imza attı. Otomotivin toplam ihracattaki payı da yüzde 14,7 oldu.
Rekorun ardından gözler Türk otomobillerine en fazla talep gösteren ülkelere çevrildi. İlk 5'te Avrupa'nın en büyük pazarları yer alırken, zirvedeki ülke rakiplerinden belirgin şekilde ayrıldı.
Listenin ilk sırasında Almanya yer aldı. Türkiye’den Almanya’ya yılın ilk 8 ayında tam 4,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.
Almanya’yı 3,3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,4 milyar dolarla İtalya ve 2,2 milyar dolarla İspanya takip etti.
Ancak ihracatını en hızlı artıran pazar Almanya olmadı. Değer bazındaki artışta Fransa 338,2 milyon dolarla ilk sıraya çıktı. İtalya ise 318,2 milyon dolarlık artışla ikinci oldu.
Ülkeler arasındaki değişim de dikkat çekti. İtalya’ya ihracat yüzde 15, Fransa’ya yüzde 11,4, Polonya’ya yüzde 5,2 ve Almanya’ya yüzde 2,4 arttı. Birleşik Krallık’a yapılan ihracat ise yüzde 9,1 geriledi.
Türkiye içinde otomotiv ihracatının şampiyonu ise Kocaeli oldu. Kent 8 milyar dolarlık ihracatla zirveye yerleşirken; Bursa 6,3 milyar, İstanbul 5,6 milyar, Sakarya 2,9 milyar ve Ankara 1,3 milyar dolarla Kocaeli’yi takip etti.