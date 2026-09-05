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Trendyol Süper Lig’de 4. haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede ilk düdük çaldı.

Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken, mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KADIKÖY’DE DERBİ HEYECANI

Sezonun ilk büyük derbisinde iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıktı. Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak isterken Beşiktaş ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Dev derbiye kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı ilk 11’ler de belli oldu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Kanté, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Dev derbi Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.

FENERBAHÇE BASKILI BAŞLADI

3' Ön alanda baskı kuran Fenerbahçe, Bşeiktaş savunmasını hataya zorluyor.

KARŞILIKLI TOP KAYIPLARI

5' İki ekipte karşılıklı top kayıpları sebebiyle oyun kurmakta zorlanıyor

GREENWOOD DENEDİ

6' Fenerbahçe, Greenwood'un orta alandan topu taşıyarak ceza yayının gerisinden şutuyla kaleyi denedi top kornere çıktı.

BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ

10' Beşiktaş'ta sağ kanattan Olaitan'ın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Cerny ceza alanı içinden ortasını yaptı. Uzak tarafta topu kontrol eden Rıdvan voleyi vurdu. Uzak köşeye doğru giden topu kale alanı önünden Skriniar uzaklaştırdı

FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ

13' İrfan Can'ın apsında Brown kaleye paralel ortasını yaptı. Oğuz ve Greenwood topa dokunamadı. Pozisyon sona erince Brown için ofsayt bayrağı kalktı.

BEŞİKTAŞ NET FIRSAT YAKLADI

16' Fenerbahçe'nin atağa çıkarken kaptırdığı top sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Beşiktaş, sol kanattan etkili geldi. Çaprazdan içeri giren Trossard kale alanına inerden yerden şutunu çekti, kaleci Ederson ayağıyla yaptığı hamleyle topu çıkarmayı başardı.

OLAİTAN SERT VURDU

21' Fenerbahçe'nin atağa çıkarken kaptırdığı top sonrası Trossard pasını Olaitan'a aktardı. Olaitan kaleyi doğrudan gören açıdan şutunu çekti, kaleci Ederson topu kornere çeldi.

FENERBAHÇE DERBİDE ÖNE GEÇİYOR

26' Archie Brown'un uzun taçı sonrası ceza alanı içinde yaşanan karambolde Agbadou topu sektirdi, Skriniar ayağını soktu ve yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu.

SALİH'İN ŞUTU

35' Beşiktaş sol kanattan kazandığı kornerde Okrun Kökçü topu ceza sahası dışındaki Salih Uçan'a aktardı. Salih Özcan'ın vuruşunda top savunmadan döndü

BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI

39' Trossard'ın ceza sahası içine attığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz sol ayağıyla yaptığı vuruşta, topu ağlarla buluşturdu.

GOL İPTAL

41' Kante'nin derinlemesine pasıyla topla buluşan İrfan Can kaleye dönüp vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi ancak ofsayt sebebiyle gol iptal edildi.

GREENWOOD ÇOK ETKİLİ GELDİ

43' Fenerbahçe'de Greenwood sağ kanattan etkili geldi. Önce Rıdvan'dan sonra Salih'ten sıyrılan Greenwood, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı top yanlarda kaldı.

İY/ FENERBAHÇE 1-1 BEŞİKTAŞ

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Dev derbide ikinci yarı Beşiktaş'ın santra vuruşu ile başladı.

SON ANDA SAVUNMA

46' Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın arke direğe ortasını yaptı, Vedat Muriqi topa dokunamadan savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

MAÇTA GERGİN ANLAR

51' Skriniar ile Vlahovic arasında yaşanan gerginlik sonrası hakem oyunu durdurdu

BEŞİKTAŞ NET POZİSYONU HARCADI

57' Fenerbahçe'nin top kaybı sonrası kontra atağa çıkan Beşiktaş, Vlahovic'in kaleci ile karşı karşıya vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.