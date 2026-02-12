atv’nin yeni dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’, izleyici karşısına çıktı. Baba Yapım imzalı dizi, ilk bölümde Total’de aldığı 3.12 reytingle 10., AB’de aldığı 2.24 reytingle yine 10. ve ABC1’de aldığı 2.88 reytingle 9. sırada yer aldı.

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı dizi, oransal olarak baktığımız zaman çok kötü bir başlangıç yaptı. Üstelik o kadar tanıtımı yapılmasına rağmen. Londra’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesini anlatan dizinin kadrosunda ayrıca Hülya Avşar, Deniz Uğur, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin gibi isimler de yer alıyor.

Geçmişte de hayal kırıklığı yaratarak başlayıp çok iyi reytingler alan yapımları izledik. Aynı şekilde ‘Aynı Yağmur Altında’ da bu rüzgârı tersine çevirebilir mi? Bence, çok da insanların gözüne sokarcasına tanıtımı yapılmadan bu mümkün. Bakalım, haftalar ilerledikçe Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları gibi güçlü yapımlar karşısında ne yapacak? Takipteyim.

Avrupa’da Özcan Deniz hasreti bitiyor

Özcan Deniz’in uzun bir aradan sonra Avrupa’da yapacağı konserlerini duyurmasının ardından satışa çıkan biletler de saatler içerisinde tükendi.

Yurt içi ve yurt dışı konserlerine hız kesmeden devam eden sanatçı, tam 20 yıl aranın ardından Almanya’da 6 konser, toplamda 8 konser vermeye hazırlanıyor.

Mayıs ayında Almanya (Stuttgart, Hildesheim, Essen, Offenbach, Mannheim, München), Hollanda (Amsterdam) ve Avusturya’da (Viena) gerçekleşecek turne için titiz bir hazırlık içinde olan Özcan Deniz, daha şimdiden hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İnsanların seslerine kulak veren bir sergi

Suyun coğrafyayı; suya dair alınan kararların ise, insan hayatlarını ve gündelik yaşamı nasıl şekillendirdiğini dinlemeye çağıran Dinlemenin Geleceği Sergisi, Bakırköy Sanat’ta açıldı.

İBB Kültür ve İBB Miras ev sahipliğinde gerçekleşen sergi, dünyanın iki ayrı ucunda suyla iç içe yaşayan iki mahallede; Güney Jakarta Su Havzası’ndaki Kalibata Pulo ve Küçükçekmece Gölü Havzası’ndaki Şahintepe’de suyun, mekânın ve insanların seslerine kulak veriyor. Aberdeen Üniversitesi, Urban.koop ve Forum Lenteng işbirliği ve British Academy desteğiyle yürütülen projeyle aynı başlığı taşıyan sergi, proje kapsamında iki farklı mahalleden toplanan ses kayıtları, resimler, hikâyeler ve röportajlardan oluşan ses ve video yerleştirmelerini bir araya getiriyor.

Sergi, 28 Şubat’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında Bakırköy Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.