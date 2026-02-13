NOW TV’nin yeni dizisi ‘Yeraltı’, sezonun en sürpriz çıkışlarından birisine imza attı.

bölümü sonuçlarıyla resmen rakiplerine gözdağı veren dizi, Total’de 7.41, AB’de 6.81 ve ABC1’de 7.49 reyting alarak tüm kategorilerde zirvede yer aldı. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı yapımın bu başarısı, elbette alkışı fazlasıyla hak ediyor. Başladığı haftadan bu yana kendi gününde lider olan ‘Eşref Rüya’, istikrarlı gidişini sürdüren ‘Sahipsizler’, yıllardır ekrana ambargo koyan ‘Kuruluş’tan zirveyi devralmak, her dizinin harcı değil. Bu kadar güçlü rakiplere meydan okuyup birinciliği elde etmek, takdire şayandır. Konusu kadar oyuncu performanslarıyla kendi gününde dengeleri alt üst eden dizi, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Dizi, tutkulu bir aşkı, kaderin insanı en beklenmedik anda nasıl sınadığını ve kalbin en karanlık yerde bile yolunu bulduğunu çarpıcı bir dille anlatıyor.

İntizar’dan trendlere ‘Bıçak’ darbesi

İntizar, yeni şarkısı ‘Bıçak’ı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Şarkı, Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’da da yer almasıyla bir anda sosyal medyada da gündem oldu. Sözleri ve müziği İntizar’a ait şarkının düzenlemesini Tarık İster yapmış. Sanatçının yıllardır beklenen yeni albümünün de ilk güçlü habercisi niteliğinde olan şarkı, duygusal yoğunluğu, güçlü anlatımı ve atmosferiyle dinleyiciyi ilk andan itibaren içine çekiyor.

Şarkı, bir aşkın bitiminden sonra kalan derin duygusal yarayı, özlemi ve hâlâ süren içsel sancıyı anlatıyor.

Troya, epik bir yolculuğa çıkardı

Mustafa Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Troya’nın Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösterisi yoğun ilgi gördü.

Sanat tarihinin en görkemli destanlarından biri olan Troya, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun modern koreografisiyle bir efsaneyi yalnızca anlatmakla kalmadı, izleyiciyi zamanda epik bir yolculuğa çıkardı. Hitit Kralı Tuthalia’dan Akhilleus’a, Büyük İskender’den Sezar’a; Kserkses’ten Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar pek çok liderin hayalini süsleyen Troya, bu kez dansın evrensel diliyle yeniden ayağa kalktı. Sahnedeki güçlü ritimler ve kolektif performans salonda nefeslerin tutulduğu anlar yaşatırken finalde izleyiciler müthiş performansı dakikalarca ayakta alkışladı.

Anadolu’nun kadim ritimlerini çağdaş sahne teknolojileriyle buluşturan Troya, 3 Mart’ta yeniden İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.