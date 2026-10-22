Kaynak: Spor Servisi

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Vincenzo Montella'nın ardından göreve getirilen Yalçın için düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: "5 YIL SONRA YENİDEN BİR TÜRK TEKNİK ADAM"

Montella'ya emekleri için teşekkür eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 5 yıl sonra A Milli Takım'ı yeniden bir Türk teknik adama emanet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yalçın’ın görevi kabul ederken maddi konuları ön plana çıkarmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün A Milli Takımımızı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin gururunu yaşıyoruz. Sergen Yalçın herkesin yakından tanıdığı, Türk futbolu en değerli isimlerinden birisidir. Futbol bilgisi ve tecrübesini, A Milli Takım için kullanacaktır. Hocamız bu görevi kabul ederken, maddi konuları ön plana çıkarmaması, Milli Takım arzusu ve hedeflerinin göstergesidir. Hep birlikte başarı için çalışacağız. Sergen Hoca'nın Milli Takım'ın hedeflerine ulaşmasında başarılı olacağına inanıyoruz."

SERGEN YALÇIN: "KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ GÜNÜ"

Ay-yıldızlı formayı teknik direktör olarak temsil etmenin kariyerinin en özel günü olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, taraftara ve takıma dair önemli mesajlar verdi:

"Artık herkesin, halkın teknik direktörüyüm. Türk oyuncularla aynı dili ve duyguyu paylaşarak Milli Takım heyecanını yeniden yakalayacağız. Kapımız tüm oyunculara şeffaf şekilde açık."

ADALETLİ KADRO YAPILANMASI

"Kemik oyuncularımız, performans oyuncularımız ve genç oyuncularımız var. Takımı en adaletli ve en doğru şekilde kuracağız. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılarak halkın birlik beraberliğini de sağlayacağız. Ben de heyecanlıyım bugün. Halkın önünde olmak, halkın hocası olmak kolay değil."

"BERKE ÖZER GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

"Bazı oyuncularla konuştum ve fikir alışverişinde bulundum. Bunlar olması gereken şeyler. Oyuncularla ve formatlarla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Berke ile ilgi bir sorun var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilirler. Oyuncu ile konuştum. Milli Takım'a gelmek için can atıyor kendisi. Oyuncular hata yapabilir. Onları Milli Takım'a kazandırmak bizim görevimiz."

SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ

“Anadolu kulüplerinde, küme düşme hattındaki takımlarda çalışmak bana çok büyük tecrübe kazandırdı. Sonra büyük takımlar dönemi başladı ve şampiyonluklar ve kupalar kazandık. Bu da büyük bir tecrübeydi benim için. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Milli Takımı oyuncularla beraber olmak istediği yere getireceğimizi düşünüyorum.”