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Kaynak: Spor Servisi

Asist Analiz ekranlarında dev maçı değerlendiren Metin, hem saha içi dengelere değindi hem de mağlubiyet halinde sarı-lacivertlileri bekleyen olası senaryoyu paylaştı.

"GALATASARAY YÜZDE 51 İLE BİR ADIM ÖNDE"

Rams Park’ta oynanacak kritik mücadele öncesi saha içi dengelerini yorumlayan Tümer Metin, ev sahibi avantajının belirleyici olabileceğine dikkat çekti. Galibiyete yakın olan tarafı açıklayan deneyimli yorumcu, "Yüzde 51 ihtimalle Galatasaray'ı önde görüyorum" diyerek sarı-kırmızılı ekibin seyirci ve saha avantajıyla bir adım öne geçtiğini ifade etti.

İSMAİL KARTAL İDDİASI: MAĞLUBİYET AYRILIK GETİRİR

Açıklamalarında asıl bombayı Fenerbahçe’nin olası bir mağlubiyet senaryosu üzerine patlatan Tümer Metin, teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine dair iddialı bir çıkışta bulundu. Derbinin skoru ne olursa olsun olası bir yenilginin faturasının ağır olacağını savunan Metin, şu ifadeleri kullandı: