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Değerlendirmelerde bulunan Dilmen, Yalçın’ın milli takımın başına geçme arzusunun uzun yıllardır devam ettiğini ifade etti. Deneyimli yorumcu, Yalçın’ı tebrik ettiğini belirterek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Dilmen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Futbolumuz için hayırlı olsun. Sergen Yalçın iyi de tanıdığım için biliyorum, açık konuşalım hayali A Milli Takım'dı. Her zaman hayali A Milli Takım'dı. Bugüne nasip oldu. Allah yolunu açık etsin. Kendisini de kutladım mesaj atıp. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin."