Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vekil tercihleri sebebiyle Akşener'e eleştirilerde bulunan Üçok, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını isteyen Dervişoğlu'na teşekkür etti.

Üçok'un paylaşımı şöyle:

İYİ Parti’den ayrılıp neredeyse tamamı başka partilere katılan milletvekillerinin, aday gösterilmelerinden Genel Başkan olarak sorumlu olan Sayın Meral Akşener, “CUMHURİYET VE DEVRİMLERİNE DESTEK VERENLERİN CANLARINI VE MALLARINI HELAL KILAN” fetvalar yayınlayan vatan haini ve Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said ile barışmamız lazım diye açıklamalarda bulunan İYİ Parti eski milletvekili Salim Ensarioğlu hakkında bu kişi ile aynı partide yer almak istemiyorum dediğim için beni İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden almıştı. Bugün ise, “NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYEMEYEN” Ankara milletvekiliğine kendisinden onlarca daha layık milletvekili adayı varken Meral Akşener tarafından Ankara milletvekili yapılan Urfalı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı İYİ Parti’den uzaklaştırdığı için, Sayın Musavat DERVİŞOĞLU’nu tüm kalbimle kutluyorum.