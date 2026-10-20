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A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adı öne çıkan Sergen Yalçın, Kafa Sports YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda yeni görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde önemli gelişmeler yaşandığını aktaran Yalçın, milli takımın başına geçme ihtimalinin kendisi için büyük bir onur taşıdığını dile getirdi.

Yalçın, açıklamasında, “Herkes için güzel sonuçlar getirmesini diliyorum. Ülkemiz adına hayırlı bir gelişme olsun. Üstlendiğimiz sorumluluk son derece büyük. Son birkaç gün içerisinde konuyla ilgili önemli görüşmeler ve gelişmeler yaşandı. Ay-yıldızlı forma, kulüp takımlarının da üzerindedir ve her şeyden önce gelir.” ifadelerini kullandı.

“BU GÖREVE HAYIR DEMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Milli takım teknik direktörlüğünün her teknik adamın ulaşmak istediği bir makam olduğunu belirten Sergen Yalçın, halkla bütünleşmenin önemini de vurguladı.

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her çalıştırıcının kariyerinde ulaşmayı isteyeceği nokta burasıdır. İnsanların benimsediği, halkla bütünleşen bir teknik direktör olmak gerçekten değerli. Benim açımdan da bu görev büyük bir sevinç ve gurur kaynağı. Böyle bir teklif karşısında geri çevirme seçeneğimiz bulunmuyor. İnşallah herkesin katkısıyla milli takımımızı başarılı günlerin beklediği bir süreç yaşayacağız.”

“MAAŞ KONUSUNU HENÜZ GÜNDEME GETİRMEDİM”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaşan Yalçın, anlaşma sürecinde ücret konusunun öncelikli olmadığını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, görüşmenin detaylarını şu sözlerle anlattı:

“İbrahim Başkan'la uzun süredir devam eden bir dostluğumuz bulunuyor. Beni aradı, konuyu görüştük ve ben de bu teklife sıcak yaklaştım. Açıkçası ücret konusunda henüz bir konuşma dahi yapmadım. Milli takım söz konusu olduğunda maddi meseleler ikinci planda kalır. Dört yıllık bir anlaşma üzerinde uzlaştık. Bu formanın sorumluluğunu üstlendiğinizde diğer konular önemini yitiriyor.”

“KAYBETSEK BİLE ÖNEMLİ OLAN DOĞRU YERDE KAYBETMEMEK”

A Milli Takım'ın önündeki hedeflere ilişkin görüşlerini de aktaran Sergen Yalçın, özellikle Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük organizasyonlarda başarı sağlamanın önemine değindi.

Yalçın, bu konudaki düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Bundan neden çekinelim? Sonuçta en kötü ihtimalle bir maçı kaybederiz. Asıl mesele, kaybetmemeniz gereken karşılaşmalarda hata yapmamaktır. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda kritik maçları kaybetmemek gerekiyor. Önemli olan, bu organizasyonlarda doğru sonuçları alabilmek.”

Yalçın, büyük turnuvalarda yer almanın yanı sıra bu organizasyonlarda elde edilecek sonuçların da belirleyici olacağını vurguladı.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın genç oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın gelişim süreçleriyle ilgili de görüşlerini paylaştı.

Kenan Yıldız'ın milli takımın öne çıkan isimlerinden biri olduğunu belirten Yalçın, her iki futbolcunun da ilerleyen yıllarda deneyim kazandıkça daha üst seviyeye ulaşabileceğini ifade etti.

Yalçın, genç yıldızlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kenan Yıldız, milli takımımızın en kıymetli ve öne çıkan futbolcularından biri. Ancak her ikisi de henüz kariyerlerinin başında. Zamanla kendilerini geliştirerek daha ileriye gidecekler. Arda Güler için de aynı durum geçerli. Genç yaşlarda bazı zorluklar yaşamaları doğal. Tecrübe kazandıklarında sahadaki etkileri birkaç kat artabilir. Şimdi yavaş yavaş deneyimlerini artıracakları döneme giriyorlar.”

DÖRT YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Türkiye Futbol Federasyonunun Sergen Yalçın ile dört yıllık sözleşme imzalamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Federasyon yönetiminin bugün gerçekleştireceği toplantının ardından teknik direktörlük görevlendirmesine ilişkin resmi duyuru yapması bekleniyor.

Yalçın'ın göreve getirilmesinin kesinleşmesi durumunda, hazırlıklarını UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklayacağı ifade ediliyor.

İLK RAKİP BELÇİKA OLACAK

Paylaşılan fikstüre göre A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda Belçika ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile mücadele edecek. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe atanması resmiyet kazanırsa milli takımın başındaki ilk sınavının Belçika karşılaşması olması bekleniyor.