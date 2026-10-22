Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Ekim 2026 tarihinde ifade veren gizli tanık, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile Fatma Altınbaş’ın evliliği ve boşanma sürecine ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu.

"EMİR SARIGÜL GELİRLERİ AKLAMAK İÇİN ALTINBAŞ'LA EVLENDİRİLDİ"

Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı döneminde elde ettiği öne sürülen usulsüz gelirleri meşrulaştırmak amacıyla oğlu Emir Sarıgül’ün 2008 yılında Fatma Altınbaş ile evlenmesini sağladı.

"PARALAR SİSTEME ALTINBAŞ AİLESİ KULLANILARAK GİRDİ"

Tanık, Altınbaş ailesinin o dönemde Kıbrıs ve Kapalıçarşı’da küçük kuyumcu dükkânlarının bulunduğunu, Mustafa Sarıgül’ün paralarını bu aile üzerinden sisteme soktuğunu iddia etti.

Altınbaş ailesinin kısa sürede büyük bir holding yapısına ulaşmasını da bu iddiayla ilişkilendirdi.

2019 YILINDA 600 MİLYON AVROLUK ANLAŞMA İDDİASI

Gizli tanık, Emir Sarıgül ile Fatma Altınbaş’ın 2019 yılındaki boşanma sürecinde Altınbaş ailesinden Mustafa Sarıgül’e 600 milyon avro verildiğini öne sürdü.

Tanığa göre bu para tek seferde nakit olarak ödenmedi.

Ödemenin nasıl yapılacağı ve 600 milyon avroluk tutarın nasıl belirleneceği konusunda iş insanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi.