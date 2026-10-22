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Kaynak: DHA

İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 5 bin metrekarelik bir ayakkabı fabrikasının çatı katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve alevlerin 2 metreye ulaştığı yangına itfaiye ekipleri 8 farklı noktadan müdahale ediyor.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay, saat 04.30 sıralarında Kazlıçeşme Caddesi üzerinde yer alan fabrikada meydana geldi. Tesisin depo olarak da kullanılan çatı katında başlayan yangın, içerideki malzemelerin de etkisiyle hızla yayıldı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için zamanla yarışan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

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