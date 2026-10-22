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Vakıflar İdaresi ile TOKİ’nin ortaklığında kurulan Vakıf İnşaat Restorasyon Şirketi’nde 14 personele karşılık 7 yönetim kurulu üyesinin görev yaptığı ve bu üyelere yüksek tutarlarda ödeme yapıldığı TBMM'de gündeme geldi.

Sözcü'nün haberine göre, TBMM KİT Komisyonu'nda konuşan milletvekilleri, 7 yöneticiye yılda yaklaşık 4 milyon lira ödenmesini ve kadroda uzman mimar bulunmamasını eleştirdi.

14 PERSONELLİ ŞİRKETE 7 YÖNETİCİ

Kamu binalarının restorasyon ve onarım işleri için kurulan Vakıf İnşaat Restorasyon Şirketi'nin kadro yapısı TBMM KİT Komisyonu incelemelerinde tartışma yarattı. Şirkette sadece 14 kadrolu personel bulunmasına rağmen 7 kişilik yönetim kurulu kadrosunun yer aldığı belirlendi.

YILLIK 3,9 MİYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Komisyonda söz alan Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, asli görevlerinden maaş alan yöneticilere şirketten ek olarak yılda toplam 3 milyon 987 bin lira ödendiğini açıkladı.

Yönetim kurulu üyeleri arasında bakan yardımcısı, özel kalem müdür yardımcısı ve TOKİ daire başkanlarının bulunduğuna dikkat çekildi. Yöneticiler arasında mimar ya da sanat tarihçisi olmaması eleştiri konusu yapıldı.

GENEL MÜDÜRDEN "BASİRETLİ TÜCCAR" SAVUNMASI

Eleştirilere yanıt veren Vakıf İnşaat Restorasyon Genel Müdürü Ahmet Kaynar, şirketin çalışma modelini savundu. Kaynar, sabit bir çekirdek kadro ile hareket ettiklerini ve yürütülen projenin ölçeğine göre dönemsel personel istihdam ederek "basiretli tüccar" ilkesiyle davrandıklarını söyledi.

Kaynak: Sözcü