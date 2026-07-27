İşveren örgütlerinin "çalışanların satın alma gücünü korumak ve üretimi sürdürmek" kılıfıyla hükümete baskı yaptığını belirten Şeref Oğuz, bu yöntemin geçmişteki başarısızlığına dikkat çekti:

1. SORUN: "GEÇMİŞTE DENEDİK, ÇÖZDÜĞÜNDEN ÇOK SORUN ÇIKARDI"

"Bir kısım işveren örgütleri, bölgesel ve sektörel asgari ücret için hükümete baskı yapıyor. Savundukları şu; 'çalışanların satın alma gücünün korunması ile üretimin ve istihdamın sürdürülebilir şekilde desteklenmesi…' Ancak 1951-74 arası denedik ve çözdüğünden daha fazla sorun çıkarmıştı."

2. ETKİSİ: "ASIL AMAÇ DAHA ÇOK KAR İÇİN EMEKTEN KIRPMAK MI?"

İşçi konfederasyonlarının sert tepkisini ve teklifin arkasındaki niyet sorgulamasını aktaran Oğuz, işverenin kâr hırsını eleştirdi:

"Türk-İş bu öneriye tepki gösteriyor; 'Bölgesel asgari ücreti gündeme getirmek ya da bunu savunmak, işçiye de emekçiye de ülkeye de kötülüktür. Konuşulması gereken asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir.' Asıl amaç; işverenin 'daha çok kar' için emekten kırpması mı acaba?"

3. ÇÖZÜM: "BAZI PATRONLAR MEVCUT RAKAMI BİLE ÇOK GÖRÜYOR"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın açıklamalarına atıfta bulunan Şeref Oğuz, asgari ücreti yüksek bulanların niyetini açıkça gözler önüne serdi:

"Türk-İş Başkanı Ergün Atalay; bazı patronların mevcut rakamı bile çok gördüğünü vurguluyor; 'Konuşulması gereken, asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesidir' diyor. Asgari ücreti bazı şehirlerde yüksek bulanların emeğin payından kendi kârlarına aktarmak istedikleri açık…"

4. YÖNTEM: "AYRIŞMA VE TOPLUMSAL GERİLİM RİSKLİ, ÖNERİDE BULUNANLAR ART NİYETLİ!"

Bölgesel ücret modelinin toplumsal huzuru bozacağını belirten Şeref Oğuz, hak arayan her emekçinin bu plana karşı durması gerektiğini savundu:

"Türk-İş; hayatını emeğiyle sürdüren herkesin bu plana karşı durması gerektiğini söylüyor. Hak-İş de aynı kanaatte. Bu öneri, tüm ülkede ayrışmalara neden olabilecek, gerilimi arttırabilecek, toplumsal huzuru zedeleyebilecek, son derece riskli ve bu öneride bulunanlar art niyetli görünüyor."

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDAN BU YÜZDEN ÇEKİLDİK"

Türk-İş’in masadan kalkma sürecini hatırlatan Şeref Oğuz, gözünü kar hırsı bürüyenlere sitem etti:

"Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, öneriyi son derece riskli buluyor. Konfederasyonun asgari ücret tespit komisyonundan çekildiğini de hatırlatıyor ve yöntemin sorgulanması gerektiğini savunuyor. Asgari ücretin bir geçim ücreti olmadığını sıkça dile getirdiler. Ama gözünü kâr hırsı bürümüşler fazlalaştı."

SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÜCRET FARKI LÛGATI

Şeref Oğuz, bölgesel ve sektörel ücret ayrımının doğuracağı tehlikeli kavramları şu terimlerle özetledi:

İşgücü Hareketliliği: Daha fazla ücret ödeyen sektörlere doğru akım yaşanır, bu durum diğer sektörleri istihdamsız bırakabilir.

İşçisi Pahalı Sektör: Katma değer mi yoksa ciro, ihracat ve kârlılık mı pahalı istihdamı belirleyecek? Belirsiz.

Bölgesel Farklılık: Aynı bölgedeki doğal, çevre ve kaynak şartları, binlerce farklı bölge tanımını kaldıramaz.

Hukuki Sorunlar: Eşitlik ve liyakat ilkeleri zedelenir, çalışan sözleşmelerinde adalet duygusu tamamen kaybolur.