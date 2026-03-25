AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin siyaset kulislerindeki bir sözüyle son günlerde akıllarda…

Öncelikle buna ilişkin bir hatırlatmayla başlayalım.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Meclis’te mülakatsız işe alımlar konusundaki bir tartışmada AKP’lilere yönelik “Hiç mi utanmıyorsunuz?” demişti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise “Evet utanmıyoruz, yaptığımız işten gurur duyuyoruz” diyerek ülkeyi kalkındırdıklarını söylemişti.

AKP’li Özlem Zengin’in “utanmıyoruz” sözü akıllardayken bu kez farklı bir tartışma oldu.

Eski Sabah Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, sebze ve meyvelerin fiyat etiketlerinin paylaşılıp sosyal medyada tepki gösterildiği bir tartışmaya girdi.

Şeref Oğuz, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in gözüne bant çekilmiş fotoğrafını paylaşarak “UTANMIYORLAR... Bayrağın altında saklanmayacak suç, kubbenin altında gizlenmeyecek günah yoktur. ‘Ezanı susturamayacaksınız, bayrağı indiremeyeceksiniz, bize diz çöktüremeyeceksiniz’ hamasetiyle hırsızlığı, yağmayı, talanı örtmek istiyorlar. Merakım şu; bunlar Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz mı?” diye yazdı.

Şeref Oğuz 2019 yılında AKP’ye yakın Sabah Gazetesi’nin künyesinden çıkarılmıştı.

Sabah Gazetesi’nden ayrılana dek Şeref Oğuz “Yaparsa AK Parti yapar” başlıklı yazılar yazıyordu.

2019’dan sonra ise yavaş yavaş muhalif medyada yer buldu, televizyonlara çıktı.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den Şeref Oğuz’a yanıt gecikmedi.

Şeref Oğuz, Özlem Zengin’in gözüne bant çekilmiş fotoğrafını yayınlamıştı. Özlem Zengin de Şeref Oğuz’un gözüne bant çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak “Şeref, insanlarda sadece bir isim değil bir sıfat olabilmeli. Utanma eşiğini başkalarında değil, kendi kaleminde ara” diye sert tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in mesajı şöyle:

“Kendi zihnindeki kini ve öfkeyi, AK Parti düşmanlığını, milyonların kutsal saydığı değerler ve semboller üzerinden istihza ederek kusmak entelektüellik değil, toplumsal barışa dinamit koymaktır.

Suçu ve suçluyu şahıslarda aramak yerine inanç ve bayrak üzerinden alaycılıkla genelleme yapmak, asıl hamaseti, 'karşıtlık hamaseti' olarak bunun gibi çürümüş zihniyet mensuplarının yaptığının kanıtıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tartışma bağlamında söylenen bir sözü, genelleştirip her türlü seviyesiz eleştirinin maymuncuğu gibi kullanmaya çalışmak utanmazlıktır.

Başta bu yaptığınız olmak üzere utanmanız gereken bir çok şey varken, utanmadığınızı söylememeniz utanmaz olmadığınız anlamına gelmiyor.

Şeref, insanlarda sadece bir isim değil bir sıfat olabilmeli.

Utanma eşiğini başkalarında değil, kendi kaleminde ara.”