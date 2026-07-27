Dünya kayıp arkadaşını bulmak için 17 bin kilometre yol giden Justine'i konuşuyor.
Yürek burkan dostluk hikayesi: 17 bin kilometre yol gitti, acı gerçekle karşılaştı
Belçikalı Céline Cremer'in Tazmanya'da kaybolmasının ardından en yakın arkadaşı Justine, onu bulabilmek için 17 bin kilometre yol katetti. Üç yıl süren arayış, acı gerçekle sonuçlandı.Kaynak: Diğer
Belçikalı sırt çantalı gezgin Céline Cremer, en son 17 Haziran 2023'te Avustralya'nın Tazmanya adasının kuzeybatısındaki Waratah kasabasında canlı görüldü.
Céline, yağmur ormanlarında yürüyüşe çıkmış ve bölgenin doğal güzellikleriyle ünlü Philosopher's Falls'a doğru yola koyulmuştu.
İki hafta boyunca arkadaşları ve ailesiyle iletişime geçmeyince yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Polis, Céline'in otomobilini şelaleye giden yürüyüş parkurunun başlangıç noktasında buldu.
İnsansız hava araçları, helikopterler ve kara ekiplerinin katıldığı aylar süren aramalara rağmen genç kadından hiçbir iz bulunamadı.
"İKİMİZ DE HEP SEYAHAT ETMEK, GÜNEŞLİ BİR YERDE YAŞAMAK VE ÇOK ÇALIŞMAK İSTİYORDUK"
Justine, Céline'in kaybolduğunu öğrendiğinde aklına gelen ilk şeyin uçak bileti alıp arkadaşını bulmak için 17 bin kilometreden fazla yol gitmek olduğunu söylüyor.
Yıllar boyunca okul günlerinden kalp kırıklıklarına, farklı şehirlere ve ülkelere taşınmaya kadar hayatın her dönemini birlikte geçirdiler. Tüm değişimlere rağmen dostlukları hiç değişmedi.
Justine, "Sadece birbirimize bakarak ne demek istediğimizi anlayabiliyorduk" diyor.
"Aramızdaki bağın çok güçlü ve çok güzel olduğunu düşünüyorum."
ARAMA ÇALIŞMALARI İÇİN TANZANYA'YA GİTTİ
Justine, Temmuz 2023'te arkadaşını aramak için Tazmanya'ya gitti.
Burada polis ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarına katıldı ve mümkün olduğunca fazla gönüllüyü sürece dahil etmeye çalıştı.
"Céline'i aramama yardım edebilecek insanları bulmak için mümkün olduğunca fazla bağlantı kurmaya çalıştım" diyor.
Ancak resmi arama çalışmaları uzun sürmedi.
ACI GERÇEK GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Cep telefonunun bulunması, uzun süredir üzerinde durulan ihtimali güçlendirdi. Buna göre Céline ormandan hiç çıkamamıştı.
Ancak hâlâ cevap bekleyen sorular vardı.
Ocak ayında, daha önce gönüllü olarak aramalara katılan ve bölgede tek başına yürüyüş yapan bir kişi, Céline'e ait olduğu düşünülen bir çene kemiği buldu.
Bu bulgu arama çalışmalarını yeniden hızlandırdı.
Şubat ayında ise yakındaki bir nehirde beş kemik, iki diş ve otomobil anahtarlarının da bulunduğu başka kalıntılara ulaşıldı.
Tazmanya Polisi, Céline'in sık yağmur ormanlarında yönünü kaybettiğini değerlendirirken olayda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını açıkladı.
Son arama çalışmalarını yöneten Müfettiş Andrew Hanson, "Céline'in otomobiliyle Philosopher's Falls'a gittiğine, aracını park ettikten sonra kısa sürmesi planlanan bir doğa yürüyüşüne çıktığına inanıyoruz. Ne yazık ki geri dönmedi" dedi.
Hanson sözlerini şöyle sürdürdü:
"Telefon verileri ve telefonun bulunduğu yer, Céline'in hava kararırken telefonundaki bir uygulamayı kullanarak Philosopher's Falls parkurundan ayrılmayı ve otomobiline daha doğrudan bir güzergâhtan dönmeyi tercih etmiş olabileceği yönündeki teorimizi destekliyor.
"Telefonunu düşürdüğünü, ardından telefonsuz biçimde yoluna devam ettiğini ve sık arazide yönünü kaybettiğini düşünüyoruz."
Céline'e ait olduğu belirlenen kalıntılar ailesine teslim edildi.
Adli tıp incelemesinin ardından resmi kimlik tespiti tamamlandı ve Céline mayıs ayında Belçika'da toprağa verildi.