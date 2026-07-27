Yürek burkan dostluk hikayesi: 17 bin kilometre yol gitti, acı gerçekle karşılaştı

"İKİMİZ DE HEP SEYAHAT ETMEK, GÜNEŞLİ BİR YERDE YAŞAMAK VE ÇOK ÇALIŞMAK İSTİYORDUK"

Justine, Céline'in kaybolduğunu öğrendiğinde aklına gelen ilk şeyin uçak bileti alıp arkadaşını bulmak için 17 bin kilometreden fazla yol gitmek olduğunu söylüyor.

Yıllar boyunca okul günlerinden kalp kırıklıklarına, farklı şehirlere ve ülkelere taşınmaya kadar hayatın her dönemini birlikte geçirdiler. Tüm değişimlere rağmen dostlukları hiç değişmedi.

Justine, "Sadece birbirimize bakarak ne demek istediğimizi anlayabiliyorduk" diyor.

"Aramızdaki bağın çok güçlü ve çok güzel olduğunu düşünüyorum."