İstihdamı ve üretimi artırmak için çok sayıda sektöre verilen kredilerin nasıl kullanıldığına yönelik tartışmalar devam ediyor. 2020 yılı itibari ile toplam bir trilyon liralık düşük faizli kredi kullanan şirketlerin büyük bir bölümünün aldıkları parayı dövize yatırdığı belirtiliyor.

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz son köşe yazısında teşvik mekanizmasını ve sağlanan teşviklerin takip edilip edilmediğini yazdı. Oğuz, ‘zombi girişimcileri’ örnek vererek, “Zombi girişimciler, devletin kaynaklarını emer ama onları değere dönüştürmez. Zombi şirketler, arar bulur teşvik sahibi olur ama onu amacına uygun kullanmaz ve kapına dayanıverir; “daha daha teşvik ver…” ifadelerini kullandı.

Verilen teşviklerin sektöre ve şirkete bağlı olarak sadece 4’te birinin amacına uygun olarak kullanıldığını belirten Oğuz, “Gerisi, kişisel menfaat, şirketin başka işlerine harcama, lüks tüketim gibi amaç dışı alanlara gidiyor” dedi.

Teşviklerin doğru kullanıp kullanılmadığını teşviki veren mekanizma tarafından denetlenmesi gerektiğinin altını çizen Oğuz, yazının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Oysa bizim ölü sistemlere akıtacak serumumuz yok. Olanı, değer üreten girişimcilere aktarmadıkça orta gelir tuzağından çıkamayız. Orta gelir tuzağı aynı zamanda vasat akıl tuzağıdır, düşük ahlak tuzağıdır. Zombileri yaşatmak, üretene haksızlıktır. Sırtımızda asalak beslemek utanç vericidir.”