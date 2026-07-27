Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular

Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadının içinde altın bulunan çantası, belediye ekipleri tarafından yanlışlıkla çöp sanılarak kamyona yüklendi.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular - Resim: 1

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan olay, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Hastaneden taburcu olduktan sonra evine gelen Sevda S., eşyalarını taşırken içinde altın bulunan çantasını kısa süreliğine evinin önünde bıraktı. Ancak o sırada bölgeden geçen belediyeye ait çöp toplama ekibi, çantayı ve valizi çöp sanarak kamyona yükledi.

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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular - Resim: 2

ALTIN DOLU ÇANTA ÇÖPLERİN ARASINA KARIŞTI

Ameliyatlı olduğu öğrenilen Sevda S., evden bir eşya almak için kısa süreliğine içeri girdi. Dışarı çıktığında ise çanta ve valizinin yerinde olmadığını gördü.

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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular - Resim: 3

Mahallede yaptığı araştırmada eşyalarının belediyenin çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrenen kadın büyük panik yaşadı.

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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular - Resim: 4

Çantanın içerisinde altınlarının yanı sıra ev anahtarı ve kişisel eşyalarının da bulunduğunu belirten Sevda S., durumu Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular - Resim: 5

POLİS VE BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbarın ardından polis ekipleri, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı.

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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular - Resim: 6

Polis ve belediye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda altınların bulunduğu çanta çöplerin arasından bulunarak sahibine teslim edildi.

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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular - Resim: 7

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Altınlarına yeniden kavuşan Sevda S., yaşadığı büyük korkunun ardından polis ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular - Resim: 8

Yaşadıklarını anlatan kadın, "Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı...

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Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular - Resim: 9

Allah devletimizden, polisimizden ve belediyemizden razı olsun. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir olay yaşayacağım." ifadelerini kullandı.

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