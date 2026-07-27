Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular

Yaşadıklarını anlatan kadın, "Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı...