Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan olay, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Hastaneden taburcu olduktan sonra evine gelen Sevda S., eşyalarını taşırken içinde altın bulunan çantasını kısa süreliğine evinin önünde bıraktı. Ancak o sırada bölgeden geçen belediyeye ait çöp toplama ekibi, çantayı ve valizi çöp sanarak kamyona yükledi.
Yanlışlıkla çöpe atılan çantadan servet çıktı: Altınlarını çöplerin arasında böyle buldular
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadının içinde altın bulunan çantası, belediye ekipleri tarafından yanlışlıkla çöp sanılarak kamyona yüklendi.Kaynak: AA / DHA / İHA
ALTIN DOLU ÇANTA ÇÖPLERİN ARASINA KARIŞTI
Ameliyatlı olduğu öğrenilen Sevda S., evden bir eşya almak için kısa süreliğine içeri girdi. Dışarı çıktığında ise çanta ve valizinin yerinde olmadığını gördü.
Mahallede yaptığı araştırmada eşyalarının belediyenin çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrenen kadın büyük panik yaşadı.
Çantanın içerisinde altınlarının yanı sıra ev anahtarı ve kişisel eşyalarının da bulunduğunu belirten Sevda S., durumu Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
POLİS VE BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
İhbarın ardından polis ekipleri, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı.
Polis ve belediye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda altınların bulunduğu çanta çöplerin arasından bulunarak sahibine teslim edildi.
"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"
Altınlarına yeniden kavuşan Sevda S., yaşadığı büyük korkunun ardından polis ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
Yaşadıklarını anlatan kadın, "Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı...
Allah devletimizden, polisimizden ve belediyemizden razı olsun. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir olay yaşayacağım." ifadelerini kullandı.