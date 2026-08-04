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Yatırım fonlarında toplam büyüklük 10 trilyon liraya yaklaşırken, serbest fonlar son haftada ciddi değer kaybı yaşadı. TEFAS Takasbank verilerine göre 31 Temmuz ile biten haftada serbest fonlarda 74,7 milyar liralık düşüş gerçekleşti.

Aynı dönemde tüm yatırım fonlarındaki toplam kayıp ise 165,6 milyar lirayı buldu.

PARA PİYASASI FONLARINA GÜÇLÜ GİRİŞ

Serbest fonlardan çıkış yaşanırken, para piyasası fonları yatırımcının yeni adresi oldu. Söz konusu haftada para piyasası fonlarına 69,2 milyar liralık giriş gerçekleşti.

Yüksek faiz ve enflasyonun devam edeceğine yönelik beklentiler, bu fonlara olan talebi güçlü tutmaya devam etti.

SPK DÜZENLEMELERİ ETKİLİ OLDU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Temmuz’da aldığı karar doğrultusunda, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının değerlemesinde değişikliğe gidildi. Bu düzenlemeye uyum sürecinde fonların portföy tercihleri değişti.

Aynı dönemde sosyal medyada yeni düzenlemelere ilişkin spekülasyonların artması da yatırımcı davranışlarını etkiledi.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 10 TRİLYONA DAYANDI

31 Temmuz itibarıyla yatırım fonlarının toplam piyasa değeri 10,38 trilyon liraya ulaşırken, yatırımcı sayısı 5,95 milyona çıktı. Son bir yılda fon büyüklüğü yüzde 57’nin üzerinde artış gösterdi.

Fonlar içinde en büyük pay yüzde 67,24 ile serbest fonlara ait olurken, para piyasası fonlarının payı yüzde 19,98 seviyesine yükseldi.

DİĞER FON TÜRLERİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

Son haftada sadece serbest fonlar değil, birçok fon türünde de gerileme görüldü. Borçlanma araçları, hisse senedi, karma ve katılım fonlarında milyarlarca liralık çıkış yaşandı.

Buna karşın kıymetli maden fonlarında sınırlı da olsa artış dikkat çekti.