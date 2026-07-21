Türk Hava Yolları (THY), uzun vadeli büyüme stratejisi, sürdürülebilirlik odaklı hedefleri doğrultusunda yeni bir adıma imza attı.
Finansal danışmanlık ve varlık yönetimi hizmetleri sunan yatırım şirketi Burnham Sterling Asset Management (BSAM)’in yönettiği SAFFA Fund I LP (SAFFA Fonu) ünvanlı fona katılımına yönelik sözleşme gerçekleştirdi.
Aralık 2023’te kurulan SAFFA Fonu, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretim kapasitesini artırmak ve havacılık sektörünün karbon azaltım hedeflerini desteklemek amacıyla kurulmuştu.
Fon, teknolojik olgunluğa ulaşmış SAF projelerine yatırım gerçekleştirirken farklı üretim teknolojileri ve coğrafi bölgelerde çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla sürdürülebilir yakıt arzının gelişimine katkı sağlamayı planlıyor.