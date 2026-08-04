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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa ve Ordu Şehir Hastaneleri ile Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin açılış ve taşınma süreçlerine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık şaheserlerini vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, Şanlıurfa ve Ordu Şehir Hastanelerimiz ile Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizin açılış ve taşınma süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Güçlü sağlık altyapımızı yeni yatırımlarla daha da ileri taşıyarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."