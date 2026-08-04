Madencilik, kıymetli madenler, altyapı ve enerji sektörlerinin öncü isimlerinden Hacıoğlu Holding, Batı Afrika’da devasa bir yatırım hamlesi başlattığını duyurdu. Bölgede halen 300 milyon dolarlık yatırımı bulunan holding, 2029 yılına kadar bu miktarı 2 milyar doların üzerine çıkaracak.
Türk şirketi Afrika'da altın arayacak: Aylık 248 kilogram üretim
Madencilik, kıymetli madenler, altyapı ve enerji sektörlerinin öncü isimlerinden Hacıoğlu Holding, Batı Afrika’da devasa bir yatırım hamlesi başlattığını duyurdu. Bölgede halen 300 milyon dolarlık yatırımı bulunan holding, 2029 yılına kadar bu miktarı 2 milyar doların üzerine çıkaracak.Kaynak: AA
Yeni stratejik büyüme planı kapsamında maden sahalarının geliştirilmesinden su altyapısına, rafinaj tesislerinden lojistik merkezlerine kadar geniş bir alanda entegre projeler hayata geçirilecek. İşte dev yatırımın tüm detayları...
Mevcut Yatırım 300 Milyon Dolar: Hedef 2 Milyar Doları Aşmak
Hacıoğlu Holding tarafından yapılan şirket açıklamasına göre, Batı Afrika bölgesinde halihazırda 300 milyon dolar seviyesinde olan toplam yatırım miktarı, uzun vadeli büyüme programı çerçevesinde katlanacak.
2029 yılına kadar tamamlanması öngörülen yeni program kapsamında şu alanlarda kapsamlı çalışmalar yürütülüyor:
Maden Sahaları: Yeni sahaların geliştirilmesi ve cevher zenginleştirme teknolojileri.
Kıymetli Maden İşleme: İşleme ve rafinaj yatırımlarının artırılması.
Altyapı ve Lojistik: Enerji projeleri, su yönetimi/altyapısı ve lojistik merkezlerin kurulması.
Yasin Hacıoğlu: "Sahraaltı Afrika Vizyonumuzun Merkezinde"
Bölgedeki yatırım stratejisini değerlendiren Hacıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, Sahraaltı Afrika’nın sadece bir yatırım alanı değil, kurumsal vizyonlarının ana merkezi olduğunu belirtti.
Uluslararası yatırım ortamında en önemli unsurun "güven" olduğuna dikkat çeken Hacıoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Hedefimiz, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesini sağlayan, aynı zamanda enerji, altyapı, su ve sanayi yatırımlarıyla ekonomik kalkınmayı destekleyen entegre bir yatırım modeli oluşturmaktır.
Attığımız her adım, gelecek on yılları planlayan kurumsal bir vizyonun parçasıdır."
Aylık 248 Kilogramlık Altın Üretim Kapasitesi
Holdingin bölgedeki mevcut madencilik operasyonlarına ilişkin teknik detaylar da paylaşıldı. Batı Afrika'daki sahalarda ortalama 2,5 gram/ton tenöre sahip alanlarda üretim devam ediyor.
Mevcut operasyonların aylık yaklaşık 248 kilogram altın üretim kapasitesine ulaştığı bildirilirken; yeni saha geliştirme, operasyonel verimlilik ve teknoloji yatırımlarıyla birlikte bu kapasitenin daha da yukarı çekilmesi hedefleniyor.