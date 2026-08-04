Türk şirketi Afrika'da altın arayacak: Aylık 248 kilogram üretim

Madencilik, kıymetli madenler, altyapı ve enerji sektörlerinin öncü isimlerinden Hacıoğlu Holding, Batı Afrika’da devasa bir yatırım hamlesi başlattığını duyurdu. Bölgede halen 300 milyon dolarlık yatırımı bulunan holding, 2029 yılına kadar bu miktarı 2 milyar doların üzerine çıkaracak.