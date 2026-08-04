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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de kullanıma sundu. Yeni uygulamayla vatandaşlar, bazı sağlık hizmetlerine merkezlere gitmeden görüntülü görüşme yoluyla ulaşabilecek.

5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için sistem üzerinden randevu cetvelleri oluşturulurken, hazırlıklarını tamamlayan illerde uygulama aktif hale getirildi.

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALINABİLECEK

Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlar için doğrudan randevu oluşturabilecek. Randevu sonrası kısa mesajla iletilen bağlantı üzerinden görüntülü görüşmeye katılarak hizmet alabilecek.

Sistem kapsamında psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri uzaktan sunulacak. Böylece randevu süreçlerinin hızlandırılması, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve dijital sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

351 MERKEZDE ÜCRETSİZ HİZMET VERİLİYOR

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destekten beslenme danışmanlığına, fiziksel aktivite programlarından bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok alanda vatandaşlara destek sağlanıyor.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYOR"

Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Zeynep Aydemir Güven, uygulamanın özellikle sağlık merkezlerine ulaşmakta zorlanan vatandaşlar için önemli kolaylık sunduğunu belirtti.

Yaşlılar, engelliler, bakıma ihtiyaç duyan bireyler ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık profesyonellerine bulundukları yerden ulaşabildiğini ifade eden Güven, sistemin koruyucu sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği sağladığını söyledi.

SİGARA BIRAKMA SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'nden yararlanan 37 yaşındaki Erdi Güzel ise yoğun çalışma temposu nedeniyle sağlık merkezine gitmekte zorlandığını belirterek, MHRS üzerinden kolayca randevu oluşturduğunu ve sigara bırakma sürecini görüntülü görüşmelerle sürdüreceğini ifade etti. Güzel, sistem sayesinde takip randevularını aksatmadan sigarayı bırakmayı hedeflediğini söyledi.