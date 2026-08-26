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Kaynak: Haber Merkezi

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş Maden işçilerinin ödenmeyen maaşları ve tazminatları için Ankara'da yürüttükleri direniş 17. gününde kazanımın eşiğindeyken dün gece gözaltına alınan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Çakır ve Aksu çıkarıldıkları hakimlikçe saat 22.30 sıralarında tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan yüzlerce işçinin yeniden başlattıkları eylemlerin 16'ncı gününde Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Ankara'daki polis müdahalesinde gözaltına alınmıştı.

Sendika Başkanı Gökay Çakır da yaptığı 3 sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Soma'da gözaltına alınmıştı.