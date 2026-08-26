Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı

TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı

Araç sahiplerinin periyodik muayene sürecinde gözden kaçırdığı ufak detaylar, "ağır kusur" sayılarak aracın muayeneden kalmasına yol açabiliyor. İşte o hataları tamamı...

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı - Resim: 1

Periyodik muayene istasyonlarında araçlar; kusursuz, hafif kusurlu, ağır kusurlu veya emniyetsiz olmak üzere üç temel kategoride değerlendiriliyor. Aracın "ağır kusurlu" ya da "emniyetsiz" raporu alması, acil tamir gereksinimi anlamına geliyor.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı - Resim: 2

TGRT Haber'de yer alan habere göre; bu durumdaki araçların eksikliklerini gidermeleri için sahiplerine 1 aylık yasal süre tanınıyor. Muayene öncesi silecek durumu, lastik hava basıncı, farlar ve zorunlu güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesi, sürücüleri büyük zahmetlerden kurtarabiliyor.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı - Resim: 3

Otomobil uzmanları ve oto ustaları, sürücülerin hiç tahmin etmediği ancak hayati önem taşıyan ve doğrudan ağır kusur sayılan arızaları şu şekilde sıralıyor:

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TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı - Resim: 4

El freninin tutmaması, sağ ve sol tekerlekler arasındaki ciddi frenleme farkı, fren hortumlarındaki yağ kaçakları, ABS sisteminin devre dışı olması ile disk ve balatalardaki aşınma veya çatlaklar.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı - Resim: 5

Amortisör ve salıncaklarda sarsıntı, direksiyon bağlantılarında boşluk ve rot başları ile rotillerdeki kırıklar.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı - Resim: 6

Lastik diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 milimetrenin altında kalması, aynı aks üzerinde farklı ebat ya da tipte lastik kullanımı, ön camda görüşü engelleyecek boyutta kırık/çatlak bulunması ve çalışmayan silecekler.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı - Resim: 7

Şaside tespit edilen çürüme, eğrilik veya kaynak işlemleri, plakanın okunmasını engelleyecek siliklik, vida atılması veya hatalı basım, egzoz emisyon ölçümünün eksikliği ve araç renginin ruhsatla uyuşmaması.

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TÜVTÜRK araç muayenesinde bu hatayı yapan yandı - Resim: 8

Koltukların zemine sağlam sabitlenmemesi (gevşeklik veya sallanma), emniyet kemeri bağlantı noktalarındaki sorunlar ve koltuk döşemelerinde güvenliği riske atan derin yırtık veya deformasyonlar.

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