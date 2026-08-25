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Kaynak: ANKA

Doruk Madencilik bünyesindeki işçilerin alacak talepleriyle sürdürdüğü eylemlere ilişkin Yıldızlar SSS Holding’den açıklama geldi.

Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Ali Vahit Atıcı, holding önünde yaptığı açıklamada, eylemde bulunan çalışanların tüm yasal alacaklarının ödendiğini ileri sürdü.

İŞÇİLERİN EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçileri, ödenmeyen alacakları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem başlatmıştı.

Türkiye Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri ise holding önünde eylemlerini sürdürüyor.

İşçilerin talepleri gündemdeki yerini korurken, Yıldızlar SSS Holding Temsilcisi Ali Vahit Atıcı konuya ilişkin açıklama yaptı.

“TÜM YASAL ÖDEMELER YAPILDI”

Çalışanların mevcut durum itibarıyla herhangi bir alacağının bulunmadığını iddia eden Atıcı, Enerji Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi çalışanlar ile Türkiye Maden-İş üyesi çalışanların tüm yasal ödemelerinin yapıldığını ileri sürdü.

Atıcı, yasal dayanağı bulunmayan taleplerin ise yargı süreci kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

“YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLECEK”

Ali Vahit Atıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yasal dayanağı bulunmayan birtakım talepleri vardır, bunların da ancak hukuki süreçler dahilinde değerlendirileceğini ve yargı kararları doğrultusunda hareket edileceğini buradan bir kez daha belirtmek isteriz.”

“DAVA SÜRECİ TAMAMLANAN ALACAKLAR ÖDENECEK”

Sürecin Türkiye Maden-İş Sendikası ile koordineli şekilde yürütüldüğünü belirten Atıcı, dava süreci tamamlanıp karara bağlanan alacaklar bulunduğunu ifade etti.

Atıcı, bu alacaklara ilişkin ödemelerin en kısa sürede yapılacağını belirterek şunları söyledi:

“Dava süreci tamamlanıp karara bağlanan alacaklar bulunmaktadır. Bunlarla ilgili ödemelerimizi de en kısa sürede yapacak ve ardından Türkiye Maden-İş yöneticileriyle birlikte durumu kamuoyuna bildireceğiz.”

Holding cephesi, hukuki süreci tamamlanan alacakların ödeneceğini belirtirken, işçilerin eylemleri ise devam ediyor.