İktidarın şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen 'Terörsüz Türkiye' kapsamında PKK'lılara özgürlük veren 'çerçeve yasa'nın yasalaştırmasına tepki yağmaya devam ederken vatandaşlar anket firmalarının son anketlerini takip etmeye devam ediyor.
İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi?
AREA Araştrıma'dan bir anket daha geldi. Vatandaşlara "Terörsüz Türkiye süreciyle iglili TBMM'de kabul edilen 'çerçeve yasa' tasarısında İYİ Parti'nin 'hayır' oyu vermesini nasıl karşılıyorsunuz?" diye soruldu. Anket sonuçları gündem oldu.Dilek Taşdemir
Meclis'te oylamaya sunulan süreç doğrultusunda hazırlanan 'çerçeve yasa'ya AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, DBP ve DSP açık biçimde “evet” yanıtı vermesi tepki çekmişti.
Yeni Parti, Yeni Yol ve TİP’ ise koşullu destek verirken, İYİ Parti'nin 'hayır' yanıtı vermesi gündemdeki yerini koruyor.
AREA Araştrıma son anket çalışmasında vatandaşlara "Terörsüz Türkiye süreciyle iglili TBMM'de kabul edilen 'çerçeve yasa' tasarısında İYİ Parti'nin 'hayır' oyu vermesini nasıl karşılıyorsunuz?" diye sordu.
Ankette İYİ Parti'nin yanıtını "Olumlu" karşılayanların oranı yüzde 44,6 oldu.
"Olumsuz" yanıtını verenlerin oyu ise yüzde 40,0.
Ankette "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise yüzde 15,4 olduğu görüldü.
Anketin siyasi parti tercihlerine göre dağılımı dikkat çekti. Parti tabanlarına göre kırılımı, seçmen blokları arasındaki derin ayrışmaları gözler önüne seren anket sonuçları şöyle;
İYİ PARTİ SEÇMENİ
Kendi partisinin kararını en yüksek oranda destekleyen kesim yüzde 86,0 ile İYİ Parti tabanı oldu. Partililer kararın arkasında güçlü bir şekilde kenetlendi.
YENİ PARTİ SEÇMENİ
YENİ Parti tabanı da İYİ Parti kararını yüzde 69,3'lük oranla olumlu karşıladı.
CHP SEÇMENİ
CHP seçmeninde karara olumlu bakanlar yüzde 49,6 olsa da, yüzde 35,8 kararı olumsuz değerlendirdi.
MHP SEÇMENİ
MHP tabanının yüzde 54,9'u kararı olumsuz bulurken, olumlu bulanlar yüzde 32,8'de kaldı.
AK PARTİ SEÇMENİ
İktidar partisi AK Parti seçmenlerinin yüzde 59,7'si İYİ Parti'nin "hayır" kararını olumsuz karşıladı.
DEM PARTİ SEÇMENİ
Karara en yüksek oranda tepki gösteren kesim yüzde 77,7 ile DEM Parti seçmenleri oldu.