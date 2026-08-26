Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi?

İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi?

AREA Araştrıma'dan bir anket daha geldi. Vatandaşlara "Terörsüz Türkiye süreciyle iglili TBMM'de kabul edilen 'çerçeve yasa' tasarısında İYİ Parti'nin 'hayır' oyu vermesini nasıl karşılıyorsunuz?" diye soruldu. Anket sonuçları gündem oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 1

İktidarın şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen 'Terörsüz Türkiye' kapsamında PKK'lılara özgürlük veren 'çerçeve yasa'nın yasalaştırmasına tepki yağmaya devam ederken vatandaşlar anket firmalarının son anketlerini takip etmeye devam ediyor.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 2

Meclis'te oylamaya sunulan süreç doğrultusunda hazırlanan 'çerçeve yasa'ya AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti, DBP ve DSP açık biçimde “evet” yanıtı vermesi tepki çekmişti.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 3

Yeni Parti, Yeni Yol ve TİP’ ise koşullu destek verirken, İYİ Parti'nin 'hayır' yanıtı vermesi gündemdeki yerini koruyor.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 4

AREA Araştrıma son anket çalışmasında vatandaşlara "Terörsüz Türkiye süreciyle iglili TBMM'de kabul edilen 'çerçeve yasa' tasarısında İYİ Parti'nin 'hayır' oyu vermesini nasıl karşılıyorsunuz?" diye sordu.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 5

Ankette İYİ Parti'nin yanıtını "Olumlu" karşılayanların oranı yüzde 44,6 oldu.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 6

"Olumsuz" yanıtını verenlerin oyu ise yüzde 40,0.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 7

Ankette "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise yüzde 15,4 olduğu görüldü.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 8

Anketin siyasi parti tercihlerine göre dağılımı dikkat çekti. Parti tabanlarına göre kırılımı, seçmen blokları arasındaki derin ayrışmaları gözler önüne seren anket sonuçları şöyle;

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 9

İYİ PARTİ SEÇMENİ

Kendi partisinin kararını en yüksek oranda destekleyen kesim yüzde 86,0 ile İYİ Parti tabanı oldu. Partililer kararın arkasında güçlü bir şekilde kenetlendi.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 10

YENİ PARTİ SEÇMENİ

YENİ Parti tabanı da İYİ Parti kararını yüzde 69,3'lük oranla olumlu karşıladı.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 11

CHP SEÇMENİ

CHP seçmeninde karara olumlu bakanlar yüzde 49,6 olsa da, yüzde 35,8 kararı olumsuz değerlendirdi.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 12

MHP SEÇMENİ

MHP tabanının yüzde 54,9'u kararı olumsuz bulurken, olumlu bulanlar yüzde 32,8'de kaldı.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 13

AK PARTİ SEÇMENİ

İktidar partisi AK Parti seçmenlerinin yüzde 59,7'si İYİ Parti'nin "hayır" kararını olumsuz karşıladı.

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İYİ Parti’nin “hayır” kararında çarpıcı anket: Seçmen ne dedi? - Resim: 14

DEM PARTİ SEÇMENİ

Karara en yüksek oranda tepki gösteren kesim yüzde 77,7 ile DEM Parti seçmenleri oldu.

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