Muğla'nın Dalaman ilçesinde M.A.S. isimli kişi silahlı saldırıya uğradı. M.A.S.'ın saldırı sonucunda yaralandığı öğrenildi.

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M.A.S.'ın daha önce TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlarla gündeme geldiği belirtildi. Söz konusu yayınlarda Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Sedat Peker'e hakaretleriyle gündeme gelmişti: Dalaman'da silahlı saldırıya uğradı - Resim : 2

DALAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgilere göre M.A.S., Dalaman'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

M.A.S.'ın sağlık durumuna ilişkin de ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Saldırının TikTok'taki yayınlarıyla bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.