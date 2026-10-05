Saat 15.30 sıralarında Selimpaşa D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen kazada, iddiaya göre, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen yayaları fark eden seyir halindeki otomobilin sürücüsü, yayalara çarpmamak için manevra gerçekleştirdi.
Yaşanan olay sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları tespit edilen 1'i çocuk 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.