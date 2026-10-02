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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek MHP’nin Sedat Peker çıkışına itiraz edip “Peker, CIA’nın, MOSSAD’ın avucunda” dedi. YENİÇAĞ arşivden Perinçek’in hala görevde sağ kolunun Sedat Peker ile fotoğrafını ve mesajını çıkardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı X’te (eski adıyla Twitter) “Benim yürekten en büyük dileğim, Sayın Reis Sedat Peker Ağabeyimizin vatanına kavuşması, hasretinin sona ermesi. İnşallah barışın, kardeşliğin ve huzurun güçlendiği bu günlerde Reisimizin de memleketine dönüş yolu açılır. Rabbim bu hasreti bitirsin” mesajını paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Sedat Peker ile ilgili bu mesajı alıntılayıp “Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır” mesajıyla karşılık verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter istifa etmeden önce Sedat Peker’in yurda dönüşüyle ilgili mesajlar paylaşıyordu. Ancak Yönter’in görevinden istifasının ardından MHP’den Sedat Peker mesajı gelmiyordu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in mesajıyla kulisler hareketlendi. Sedat Peker’in Türkiye’ye döneceğine ilişkin kamuoyunda gündem oluştu.

Tam bu sırada Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP’nin Sedat Peker mesajına itiraz etti.

Doğu Perinçek, “MHP Genel Başkan Yardımcısı nasıl bunu ilan edebilir? Peker, CIA’nın, MOSSAD’ın avucunda olan, Türkiye’nin milli güçlerini hedef alan biri. MHP buna nasıl sahip çıkar?” dedi.

Özdemir'den Perinçek'e şiirli yanıt geldi. Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Zindan iki hece, Mehmed'im lâfta!/Baba katiliyle baban bir safta!/Bir de, geri adam, boynunda yafta.../Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!/Kavuşmak mı? .. Belki... Daha ölmedim!/Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!/Ölsek de sevinin, eve dönsek de!/Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!/Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!/Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!”

Doğu Perinçek MHP’nin Sedat Peker çıkışına itiraz edip “Peker, CIA’nın, MOSSAD’ın avucunda” açıklamasını yapınca YENİÇAĞ arşive girdi.

Arşivden Perinçek’in hala görevde sağ kolunun Sedat Peker ile fotoğrafı ve övgü mesajı çıktı.

Yıl 2019…

Dönemin Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve İl Başkan Yardımcısı Bora Çelik, Karaköy'deki Mahkeme Lokantası'nda Sedat Peker ile çektirdikleri fotoğrafı paylaştı ve medyada gündem oldu.

Cem Dikmen, Vatan Partisi’nin gençlik örgütü olan Türkiye Gençlik Birliği’nde başkanlık yaptı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı yaptı.

Cem Dikmen halen Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Sanayici ve İş İnsanları Bürosu Başkanı.

Bora Çelik ise Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi.

Sedat Peker ile görüşen iki isim de halen Vatan Partisi’nin en üst yönetimi olan MYK’da görevli…

O fotoğrafa ilişkin Cem Dikmen şu açıklamayı yapıp Sedat Peker’den övgüyle bahsetmişti:

“26 Kasım Salı günü İl Başkan Yardımcımız Bora Çelik ile birlikte değerli dostumuz Selim Akgül Bey'in Mahkeme isimli lokantasında Selim Bey ile yemekteydik. Sn. Sedat Peker ile aynı mekânda karşılaşınca tanıştık ve Ergenekon günlerini kapsayan kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Ardından da birlikte fotoğraf çektirerek ayrıldık. Daha sonra bahsi geçen fotoğrafı kendimiz paylaştık. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi yemekte buluşmadık fakat öyle olsaydı da bir sorun görmezdim. Dün akşamki karşılaşmanın ardından bu mesele ABD güdümlü PKK/HDP ve FETÖ çevrelerince kara propaganda malzemesi olarak kullanılmaya çalışıldı. Fakat başarısız oldu. Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyoruz. Vatan Partisi olarak; 15 Temmuz Amerikancı FETÖ Gladyosu'nun darbe girişiminde, PKK'nın hendeklere gömülme sürecinde, Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatlarında aynı tavrı aldığımız herkese güveniyoruz. Sn. Sedat Peker’in konuyla ilgili yaptığı açıklamayı da bu açıklamayla birlikte paylaşıyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”

2019 yılında Doğu Perinçek’in iki üst düzey yöneticisi, iki sağ kolu, Sedat Peker ile görüştüğünde bunu eleştirenlere “ABD güdümlü PKK/HDP ve FETÖ çevrelerince kara propaganda” demişlerdi.

7 yıl sonra bugün MHP, Sedat Peker mesajı paylaşınca Perinçek çıkıp Sedat Peker için “CIA’nın, MOSSAD’ın avucunda” diyor.

O halde sormak lazım, 7 yıl önce fotoğraf çektirmek istediğiniz Sedat Peker’e 7 yıl sonra nasıl düşman oldunuz?