Avrupa Birliği’nin (AB) Şengen ülkelerine yönelik yeni “Giriş-Çıkış Sistemi (EES)” yürürlüğe girdi. Şengen bölgesindeki 29 ülkede Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES) tamamen faaliyete geçti.

PASAPORT DAMGALARI TARİHE KARIŞIYOR

Pasaportlara elle damga vurma uygulamasına son veren sistem, AB vatandaşı olmayan yolcular için sınır kapılarında parmak izi verilmesini ve biyometrik fotoğraf çekilmesini zorunlu hale getiriyor.

KALIŞ SÜRESİ OTOMATİK TAKİP EDİLECEK

Manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi amaçlayan sistem kapsamında, 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı otomatik olarak hesaplanacak. Süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili birimlere bildirilecek. Böylece kural ihlalleri anlık olarak belirlenip sınır birimlerine otomatik bildirim gönderilecek.

BİYOMETRİK VERİLER 3 YIL SAKLANACAK

Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Bu sayede sonraki seyahatlerde işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesi hedefleniyor.

DİJİTAL KAYIT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Giriş-çıkış damgalarının kaldırılmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak. Tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

ETIAS İÇİN ALTYAPI OLUŞTURACAK

EES, 2026’nın son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.

BEKLEME SÜRELERİ UZAYABİLİR

Yeni sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların dijital kayıt işlemlerini zorunlu hale getirdiği için pasaport kontrol süresini uzatıyor. Yetkililer, biyometrik veri toplama işlemlerinin her yolcu için ek süre gerektirdiğini ve özellikle yoğun dönemlerde bekleme sürelerinin önemli ölçüde artabileceğini belirtiyor.