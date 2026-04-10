Damacana su fiyatlarına son bir ayda yüzde 40'a yakın zam geldi. 150 liradan başlayan 19 litrelik damacana suyun başlangıç fiyatı 205 liraya kadar çıkması şaşkınlıkla karşılandı.

Su fiyatlarında devasa artışın nedeni olarak Ortadoğu'daki savaşın etkisi olduğu belirtiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışında su fiyatlarına vurması dikkat çekiyor.

YÜZDE 40 ZAM GELDİ

Şubat ayında raflarda 26,00 Türk Lirası (TL) seviyesinde görülen 5 litrelik pet şişe sular, mart ayı ortasında 29,50 TL’ye, bugün yapılan son güncellemelerle ise 36,00 TL’ye gelmişti.

Damacana su fiyatları da son bir ayda yüzde 40 civarında zamlandı. Normalde 150 ile 250 lira arasında değişen damacana sularda artık fiyatlar 205 liradan başlıyor. 19 litrelik bir damacana suyun fiyatı 280 liraya kadar çıkıyor.

Hayat pahalılığı ile boğuşan milyonlar için artık temel ihtiyaç olan suya da erişemeyecek.