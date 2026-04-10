Yeniçağ Gazetesi
10 Nisan 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi İki meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor

Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle, en az 15 yıl görev yapan iki meslek grubuna hususi damgalı pasaport verilmesi öngörülüyor.

Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
İki yeni meslek grubuna daha "yeşil pasaport" hakkı geliyor. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Meclis'e kanun teklifi verdi.

1 10
Birgün'de yer alan habere göre; özel sektörde çalışan hekimlere ve diş hekimlerinde en az 15 yıl kıdemi bulunanlara yeşil pasaport alabilecek. Düzenlemede, adayların kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olma şartı da yer alıyor.

2 10
Kanun teklifinin gerekçesinde, sağlığın bir bütün olduğu ve kamu-özel ayrımı yapılmaması gerektiği vurgulandı.

3 10
Şifa dağıtan hekimin görev yaptığı kurumun statüsünün, devlete sunduğu katkının değerini değiştirmeyeceği belirtildi.

4 10
Tıp dünyasındaki gelişmeleri yerinde takip etmek ve uluslararası kongrelere katılmak için vize süreçlerinin bir engel değil, mesleki bir ihtiyaç olduğu ifade edildi.

5 10
Sağlıkta şiddetin arttığı ve hekimlerin yurt dışına yöneldiği bir dönemde, bu hakkın tanınmasının mesleki aidiyet duygusunu güçlendireceği savunuldu.

6 10
Teklif sahibi Yazgan, sağlık hizmetini onuruyla yürüten her neferin devlet imkânlarından adil yararlanması gerektiğini belirterek, "Sağlıkta ayrımcılık olmaz" ilkesinin hayata geçirilmesini amaçladıklarını söyledi. Komisyon'a sevk edilen teklif, yasalaşması halinde binlerce diş hekimi ve doktorun seyahat özgürlüğünün önündeki bürokratik engelleri kaldıracak.

7 10
Halen yürürlükte olan mevzuata göre bu imtiyaza sahip olan gruplar şunlar:

8 10
Kamu Çalışanları: 1., 2. ve 3. derece kadrodaki memurlar (ve emeklileri).

Siyasiler: TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar.

Yerel Yönetimler: Görevdeki belediye başkanları.

9 10
İş Dünyası: Belirli ihracat hacmine ulaşan iş insanları.

Yargı ve Savunma: 15 yıl kıdemi olan avukatlar ve devlet sporcusu unvanlı isimler.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro