Avrupa Birliği, Schengen vize kurallarını modernize etmeye yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında. Plan, özellikle sık seyahat eden turistler ve iş insanlarının Avrupa’ya erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Schengen’de yeni plan: Güvenilir yolcuya 5 yıldan uzun vize gündemde
Avrupa Birliği, sık seyahat eden ve düzenli geçmişi bulunan başvuru sahiplerine daha uzun süreli çok girişli Schengen vizesi verilmesini değerlendiriyor. Reform paketinde dijital vize sistemine geçiş de yer alıyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
KİMLER YARARLANABİLECEK
Uzun süreli vizelerin otomatik verilmesi planlanmıyor. Daha önce kurallara uygun seyahat geçmişi bulunan, düşük göç riski taşıyan ve düzenli seyahat eden kişiler öncelikli olacak.
HEDEF: BAŞVURU YÜKÜNÜ AZALTMAK
AB, sık seyahat eden kişilerin tekrar tekrar vize başvurusu yapmasını önlemeyi, konsolosluklardaki yoğunluğu azaltmayı ve Avrupa’yı turizm ile iş hareketliliği açısından daha cazip hale getirmeyi amaçlıyor.
DİJİTAL VİZE DÖNEMİ
Reform paketinin önemli başlıklarından biri de vize süreçlerinin dijitalleştirilmesi. Pasaportlara yapıştırılan fiziki etiketler yerine güvenli dijital vizelerin kullanılması planlanıyor.
TEK PLATFORMDAN BAŞVURU
Yeni sistemle birlikte başvurular için merkezi bir çevrim içi platform oluşturulması hedefleniyor. Yolcular belgelerini internet üzerinden yükleyebilecek ve başvuru süreçlerini dijital olarak takip edebilecek.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜKTE?
Plan henüz hazırlık aşamasında bulunuyor. Dijitalleşme adımlarının 2026’ya kadar kademeli uygulanması beklenirken, uzun süreli vizelerle ilgili değişikliklerin teknik ve yasal süreçlere bağlı olarak daha sonra netleşeceği belirtiliyor.