Schengen’de yeni plan: Güvenilir yolcuya 5 yıldan uzun vize gündemde

NE ZAMAN YÜRÜRLÜKTE?

Plan henüz hazırlık aşamasında bulunuyor. Dijitalleşme adımlarının 2026’ya kadar kademeli uygulanması beklenirken, uzun süreli vizelerle ilgili değişikliklerin teknik ve yasal süreçlere bağlı olarak daha sonra netleşeceği belirtiliyor.