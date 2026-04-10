İslam Memiş’ten altın ve dolar için 15 gün uyarısı: Ezber bozuluyor
İslam Memiş, petrol fiyatlarındaki 15 günlük ateşkes molasına karşı yatırımcıları uyardı. 2026 yılını "koruma yılı" ilan eden Memiş, yeni deprem ve imar yasalarıyla gayrimenkulde dengelerin değişeceğini vurgularken, doların yıl sonu yolculuğunda 50 TL sınırına işaret etti.Derleyen: Süleyman Çay
Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve varlıkların toparlanma isteğiyle haftanın tamamlandığını belirten Memiş, 15 günlük ateşkes haberinin piyasalar üzerindeki etkisine değindi. Piyasanın henüz tam bir iyimserliği satın almadığını vurgulayan analist, şu uyarıyı yaptı:
"Petrol tarafı yeniden 100 dolar seviyesinin altını zorluyor ancak kalıcı olup olmayacağı 15 gün sonra netleşecek. Bu süreçte fiyatlar geniş bant aralığında dalgalanacaktır. Yatırımcıların istikrar için bu 15 günlük süreci dikkatle takip etmesi gerekiyor."
Döviz kurlarındaki baskılanmaya rağmen doların küresel ölçekte güçlü duruşunu koruduğunu ifade eden Memiş, kur beklentisini rakam vererek paylaştı. İslam Memiş, dolar kurunda yıl sonuna kadar 50 TL seviyesinin hedef konumunda kalmaya devam ettiğini belirtti.
2026 yılını ekonomi ve gayrimenkul açısından bir dönüm noktası olarak tanımlayan Memiş, özellikle yeni yasal düzenlemelere dikkat çekti:
Türkiye genelinde tüm ezberlerin bozulacağı bir döneme girildiğini belirten Memiş, bu yasalarla birlikte gayrimenkul piyasasında kartların yeniden karılacağını ifade etti.
“2026 yılı koruma yılıdır" diyen Memiş; arsa, ev veya herhangi bir yatırım kararı alırken bu yeni hukuki altyapının mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.
