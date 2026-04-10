Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi: Milyoner’de o soruda tam facia yaşandı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Kim Milyoner Olmak İster?, dünyanın en popüler ve en çok izlenen bilgi yarışması formatlarından biri olan “Who Wants to Be a Millionaire?”in Türk versiyonudur. Türkiye’de ilk olarak 2000 yılında Kenan Işık’ın sunumuyla “Kim 500 Milyar İster?” adıyla Show TV’de yayınlanmaya başladı. Daha sonra Kanal D, Star TV gibi kanallarda farklı isimlerle devam etti. 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren ise ATV ekranlarında “Kim Milyoner Olmak İster?” adıyla yayınlanıyor ve Türkiye’nin en uzun soluklu yarışma programlarından biri haline geldi.

Program, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Perşembe veya Pazar akşamları saat 20.00’de ATV’de izleyiciyle buluşuyor. Yarışma, genel kültür, tarih, edebiyat, bilim, coğrafya, müzik, sinema gibi çok geniş bir yelpazeden soruları içeriyor.