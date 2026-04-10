Hem yapay zeka kullandı, hem edebiyat öğretmeniydi: Milyoner’de o soruda tam facia yaşandı

ATV’nin ilgiyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da büyük bir dikkatle izlendi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacıların performansları heyecanla takip edildi. Canan Ünal isimli yarışmacı, kritik bir soruda telefon joker hakkını kullandı.
ATV'nin reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster'de Canan Ünal, altıncı soruda telefon jokerini kullandı. Edebiyat öğretmeni yapay zeka yardımıyla "Goriot Baba" dedi, doğru cevap "Faust"tu. Yarışmacı 5 bin TL ile veda etti.
ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilerin bugün de beğenisini topladı.
BAŞARILI PERFORMANSLAR İLGİYLE İZLENDİ
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar yer aldı.
ALTINCI SORUYA KADAR ULAŞTI
Milyoner’e katılan Canan Ünal isimli yarışmacı, altıncı soruya kadar geldi.
O SORUDA JOKER KULLANDI
Yarışmacı 50 bin TL’lik baraj sorusunda karşısına çıkan soruda şaşırdı ve joker hakkını kullanmak istedi.
İŞTE O SORU!
Yarışmacının karşısına altıncı soruda, “Hangi klasik eserin yazarı Goethe’dir?” sorusu çıktı.
EDEBİYAT ÖĞRETMENİ SORUDA ŞAŞIRDI
Yarışmacı, telefonla joker hakkını kullanmak istedi. Telefonda edebiyat öğretmeni yakınını aradı.
MİLYONER’E DAMGA VURAN ANLAR!
Yarışmacı, joker hakkını kullandı ve yaşananlar yarışmacı dahil herkesi şaşırttı.
İŞTE VERDİĞİ O CEVAP!
Edebiyat öğretmeni hala Tijen Karakaş, “D- Goriot Baba” cevabını verdi.
Yarışmacı da verilen cevaba uyarak “D- Goriot Baba” dedi.
OKTAY KAYNARCA TESELLİ ETTİ
Ancak cevap hiç beklemediği gibi olunca yarışmacı oldukça üzüldü. Doğru cevabın “A- Faust” olduğunu duyan yarışmacıyı Oktay Kaynarca teselli etti.“Galiba yapay zeka kullanımı var”
Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası, “Galiba bir yapay zeka kullanımı var. Öyle bir ses duydum ben ama… Yapay zeka kullanıyorsa o biraz geride kalmış. O kadar ümit ettik ki biz de edebiyat öğretmeni yani bu soruyu gözü kapalı bilecek. Tam da sınıra gelmiştik.” ifadelerini kullandı.
5 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ
Yarışmacı 50 bin TL ödüllü barajı aşamayarak 5 bin TL ile yarışmaya veda etti.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
Kim Milyoner Olmak İster?, dünyanın en popüler ve en çok izlenen bilgi yarışması formatlarından biri olan “Who Wants to Be a Millionaire?”in Türk versiyonudur. Türkiye’de ilk olarak 2000 yılında Kenan Işık’ın sunumuyla “Kim 500 Milyar İster?” adıyla Show TV’de yayınlanmaya başladı. Daha sonra Kanal D, Star TV gibi kanallarda farklı isimlerle devam etti. 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren ise ATV ekranlarında “Kim Milyoner Olmak İster?” adıyla yayınlanıyor ve Türkiye’nin en uzun soluklu yarışma programlarından biri haline geldi.
Program, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla Perşembe veya Pazar akşamları saat 20.00’de ATV’de izleyiciyle buluşuyor. Yarışma, genel kültür, tarih, edebiyat, bilim, coğrafya, müzik, sinema gibi çok geniş bir yelpazeden soruları içeriyor.
YARIŞMA FORMATI VE KURALLAR
• Toplam 13 soru soruluyor.
• Sorular zorluk seviyesine göre artıyor.
• Baraj soruları:
2. soru: 5.000 TL (bu barajı geçen yarışmacı en az bu parayı garantiler)
7. soru: 50.000 TL (bu barajı geçen, yanlış yapsa bile 50 bin TL alır)
13. ve son soru: 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) büyük ödül.
Yanlış cevapta en son geçilen barajın ödülü verilir. Çekilme hakkı da bulunur; çekilen yarışmacı o ana kadar kazandığı parayı alır.
Joker Hakları
Yarışmacılara 4 joker hakkı verilir:
• Seyirciye sorma
• Telefonla arama (yakın birini veya uzmanı arayabilir)
• Yarı yarıya (iki yanlış şık elenir)
• Çift cevap (7. sorudan sonra kullanılabilir, iki şıkta hak tanır)
Ayrıca bazı bölümlerde sesli soru da soruluyor; yarışmacı bir ses kaydını dinleyip ilgili soruyu cevaplıyor.
KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya katılmak isteyenler 18 yaşını doldurmuş olmalı. Başvuru, ATV’nin resmi internet sitesi üzerinden online form doldurularak yapılıyor. Seçilen adaylar mülakat ve test aşamalarından geçtikten sonra stüdyoya davet ediliyor.
Program, yıllardır milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen, heyecanlı anlar, duygusal vedalar ve büyük zaferlerle dolu bir klasik haline geldi. Bugüne kadar birçok yarışmacı yüksek ödüller kazanırken, bazı unutulmaz joker anları ve sürpriz cevaplar da sosyal medyada sıkça konuşuldu.