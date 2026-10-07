Kaynak: İHA

Ümraniye'de Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubunun üyesi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Tutuş ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Tutuş'un bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından saldırı düzenlendi. Şüphelilerden Alaattin Tutuş'un araç içerisinde bulunan gruba ateş açması sonucu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Aleyna Tutuş, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 10 kişi hakkında dava açıldı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkamesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Aleyna Tutuş, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avci, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Ahmet Özkoç ve tutuksuz sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, annesi Ülker Kundakçı da hazır bulundu.

Celse arası mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ‘Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tahliyesini ve 'Suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamı talep etti. Sanık ve müşteki avukatları mütalaaya karşı ek savunma talep etti.

"SİLAH RUHSATI NASIL ALDI"

Kubilay Kundakçının annesi Ülker Kundakçı, "Devletin ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun bana bir evlat borcu var. Sanığın ileri geri suçları var. Ben bunu bir suç duyurusu olarak beyan etmiştim. Uyuşturucu kullanan, silahla yaralaması olan insana silah ruhsatı nasıl verildi? Lütfen benim suç duyurumu dikkate alın. Bunlar neden dışarı salınacak? bir can gitti. Dün benim oğlumun doğum günüydü. Aleyna yüzünden bu olay bu noktaya geldi. En büyük suçlu bu. Benim çocuğumun katillerini buradan çıkarmayın" dedi.

"Yasağımın kalkmasını ve telefonumu istiyorum"

İzzet Yıldızhan, "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Beraatimi ve yurt dışı yasağımın kalkmasını ve telefonumu istiyorum" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİNDE ÇOK KÖTÜYÜM"

Mahkemede savunma yapan Aleyna Tutuş, "Ben gerçekten cezaevinde çok kötüyüm. Sevdiğim insanı kaybettim ve bununla suçlanıyorum. Hakkımda yalan yanlış haber çıkartanlara hakkımı helal etmiyorum. Kimsenin evine, stüdyosuna gitmedim. Tek derdim köpeğimi almaktı. Bir anda yangının içerisinde buldum kendimi" dedi.

"PARMAĞIM TETİKTE DEĞİLDİ"

Kendisinin ateş etme kastı olmadığını belirten sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu, "Oraya gittiğim zaman orada beklediklerini görünce caydırıcı olması için silahlaydım, asla kastım yoktu. Bir kastım olsaydı arabadan inince bu şekilde inerdim. Parmağım tetikte değildi. Ben ateş etmedim Allah şahittir. Buradan çıkmak nasip olmasın. Benim silahla yaralama gibi de bir dosyam yoktur" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların esasa ilişkin savunma yapmaları için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi. Tutuklu sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

