Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Galatasaray'ın hücum hattına takviye için gündemine aldığı Ismaila Sarr konusunda İngiltere'den sarı-kırmızılıların elini güçlendirebilecek bir gelişme geldi.

The Athletic'in haberine göre; sağ kanat arayışlarını sürdüren Liverpool, Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki Sarr için nabız yokladı. Ancak Londra ekibiyle kurulan temasların ardından Liverpool transfer sürecini ilerletmeden askıya aldı.

LIVERPOOL TEMASA GEÇTİ AMA TEKLİF YAPMADI

Liverpool'un Sarr için Crystal Palace ile ön görüşmeler gerçekleştirdiği ancak bu temasların resmi bir teklife dönüşmediği belirtildi.

Crystal Palace'ın Senegalli yıldız konusundaki tavrının oldukça net olduğu ve kulübün yalnızca olağanüstü seviyede bir teklif gelmesi durumunda kararını değiştirebileceği aktarıldı.

Liverpool'un ise diğer alternatifleri nedeniyle Sarr için Crystal Palace'ın talep ettiği seviyelere çıkmasının beklenmediği kaydedildi.

GALATASARAY DA SARR'IN PEŞİNDE

Bu gelişme, Sarr transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ı da rahatlattı.

Sarı-kırmızılıların Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak için Crystal Palace ile temaslarını sürdürdüğü ve oyuncunun da Galatasaray seçeneğine sıcak baktığı öne sürülmüştü.