Süper Lig'de üst üste 5. kez şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi. Aslan’ın istediği yıldız isim ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray ‘Sarr’ıldı bırakmıyor: Kesenin ağzı açılacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın Sarr hamlesinde gözler artık tamamen Ada'ya çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz hafta el sıkıştığı 28 yaşındaki Senegalli yıldız için Crystal Palace ile yürüttüğü zorlu pazarlıklarda masaya dev bir teklif koyarak süreci hızlandırdı.Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray’ın bir süredir peşinde olduğu Ismaila Sarr transferinde her şey Crystal Palace’a kalmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki Senegalli yıldızın transferini bitirmek için İngiliz kulübüyle olan temaslarını dev bir hamleyle sıklaştırdı.
İDMANI BOYKOT ETMİŞTİ
Galatasaray'a gelmek için adeta antrenmanları boykot eden Senegalli kanat oyuncusu, Premier Lig’de takımının ilk hafta maç kadrosunda da yer almadı. Crystal Palace’taki misyonunu tamamladığını düşünen Sarr’ın, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermeyi çok istediği aktarıldı. İngiliz ekibinin menajeri Pierre Sage oyuncuyu tutmak istediklerini açıklasa da 28 yaşındaki yıldızın geri adım atmaya niyeti yok.
BONUS TEKLİFİ GÜNDEMDE
İngiliz temsilcisinin 55-60 milyon Euro bandında bonservis beklentisine karşın ilk olarak 35 milyon Euro öneren Galatasaray yönetimi, süreci hızlandırmak adına gözünü kararttı. 2 Eylül’deki Şampiyonlar Ligi kadro bildirim tarihine az bir süre kala Sarı-Kırmızılılar'ın, yeni teklifte bonuslarla birlikte toplam rakamı 50 milyon Euro seviyesine kadar yükselteceği öğrenildi. Masadaki teklifte Devler Ligi'nde çeyrek final ve ilk 24 hedeflerine bağlı özel maddeler yer alacak.
PARÇALI FORMAYI GİYMEK İSTİYOR
Her iki kanatta da forma giyebilen ve geçen sezon rakip filelere 21 gol bırakarak müthiş bir istatistik yakalayan Sarr’ın ısrarla parçalı formayı giymek istemesi, pazarlıklarda Galatasaray Yönetimi’nin en büyük avantajı konumunda. İngiliz ekibinin oyuncudan gelen yoğun baskı sonrası transfere onay vermesi bekleniyor.
MATETA DA LİSTEDE
Öte yandan Aslan’da forvet arayışları sürerken Jean-Philippe Mateta ismi ön plana çıktı. Yine Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Fransız golcünün menajeri Gardi’nin aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar’a önerildiği belirtildi. İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren Mateta’nın kontratını feshetmek istediği ve bu nedenle FIFA’ya başvurduğu aktarıldı.
PREMIER LİG’DE 116 MAÇTA FORMA GİYDİ
Senegalli 28 yaşındaki yıldız oyuncu, Premier Lig’de deneyimli kanatlar arasında yer alıyor. Crystal Palace’de forma giyen Sarr, daha önce İngiliz Liginde Watford forması da giymişti. Premier Lig’de toplam 116 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 27 gol atarken 16 tane de asiste imza attı. Öte yandan Fransa ligi tecrübesi de bulunan Sarr; Rennes,Marsilya ve Metz formaları ile Fransa’da 113 maça çıkarken 21 gol ve 22 tane de asist kaydetti.