Galatasaray ‘Sarr’ıldı bırakmıyor: Kesenin ağzı açılacak

PREMIER LİG’DE 116 MAÇTA FORMA GİYDİ

Senegalli 28 yaşındaki yıldız oyuncu, Premier Lig’de deneyimli kanatlar arasında yer alıyor. Crystal Palace’de forma giyen Sarr, daha önce İngiliz Liginde Watford forması da giymişti. Premier Lig’de toplam 116 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 27 gol atarken 16 tane de asiste imza attı. Öte yandan Fransa ligi tecrübesi de bulunan Sarr; Rennes,Marsilya ve Metz formaları ile Fransa’da 113 maça çıkarken 21 gol ve 22 tane de asist kaydetti.