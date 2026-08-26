Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına dair çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı.
Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı
SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammına dair çarpıcı kulis bilgilerini açıkladı. Karakaş, Ankara'da konuşulan zam oranını paylaştı.Gülsüm Hülya Sundu
Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner’in sorularını yanıtlayan Karakaş, Ankara'da konuşulan senaryoları detaylandırdı.
Mevcut 28 bin liralık ücretin hayat şartları karşısında yetersiz kaldığına dikkat çeken Karakaş, bu rakamla bir ailenin değil, bir kişinin bile geçinmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Özel sektördeki maaş politikalarına da değinen uzman isim, asgari ücrete resmi bir ara zam gelmediği sürece şirketlerin yüzde 70'inin çalışanlarına ara zam yapmadığını, bu durumun da çalışan kesimde ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.
Geçtiğimiz yıl enflasyon oranının altında kalan zammın, bu yıl telafi edilmesinin beklendiğini ifade eden Karakaş, kulislerde konuşulan kritik detayı paylaştı.
Karakaş'a göre; olası bir Kasım 2027 seçimi, hükümetin bütçe planlamasını doğrudan etkileyecek ve bu senaryoda ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 oranında bir zam yapılması gündeme gelecek.
Ankara'da yüzde 50'lik artış için hükümetin önünde iki farklı alternatif bulunduğunu belirten Karakaş, bu formülleri şöyle sıraladı:
"Ocak ayında doğrudan tek bir artışla asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılması.
Yüzde 30'luk artışın ocak ayında yapılması, ardından temmuz ayında devreye girecek yüzde 20'lik bir ara zam ile toplam artışın yüzde 50 bandını bulması veya geçmesi."
Karakaş, kararın nihai olarak hükümetin inisiyatifinde olduğunu da sözlerine ekledi.
Açlık sınırının 37 bin TL’yi aştığını hatırlatan Karakaş, ocak ayı geldiğinde belirlenecek yeni asgari ücretin bu sınırın altında kalmamasına özen gösterileceğinin altını çizdi.
Karakaş, ücretin açlık sınırına yaklaşabilmesi için yüzde 50'nin üzerinde bir oranın zorunlu hale geldiği vurgulandı.