Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı

Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı

SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammına dair çarpıcı kulis bilgilerini açıkladı. Karakaş, Ankara'da konuşulan zam oranını paylaştı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi İsa Karakaş, katıldığı TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına dair çarpıcı kulis bilgilerini paylaştı.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 2

Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner’in sorularını yanıtlayan Karakaş, Ankara'da konuşulan senaryoları detaylandırdı.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 3

Mevcut 28 bin liralık ücretin hayat şartları karşısında yetersiz kaldığına dikkat çeken Karakaş, bu rakamla bir ailenin değil, bir kişinin bile geçinmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 4

Özel sektördeki maaş politikalarına da değinen uzman isim, asgari ücrete resmi bir ara zam gelmediği sürece şirketlerin yüzde 70'inin çalışanlarına ara zam yapmadığını, bu durumun da çalışan kesimde ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 5

Geçtiğimiz yıl enflasyon oranının altında kalan zammın, bu yıl telafi edilmesinin beklendiğini ifade eden Karakaş, kulislerde konuşulan kritik detayı paylaştı.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 6

Karakaş'a göre; olası bir Kasım 2027 seçimi, hükümetin bütçe planlamasını doğrudan etkileyecek ve bu senaryoda ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 oranında bir zam yapılması gündeme gelecek.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 7

Ankara'da yüzde 50'lik artış için hükümetin önünde iki farklı alternatif bulunduğunu belirten Karakaş, bu formülleri şöyle sıraladı:

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 8

"Ocak ayında doğrudan tek bir artışla asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılması.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 9

Yüzde 30'luk artışın ocak ayında yapılması, ardından temmuz ayında devreye girecek yüzde 20'lik bir ara zam ile toplam artışın yüzde 50 bandını bulması veya geçmesi."

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 10

Karakaş, kararın nihai olarak hükümetin inisiyatifinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 11

Açlık sınırının 37 bin TL’yi aştığını hatırlatan Karakaş, ocak ayı geldiğinde belirlenecek yeni asgari ücretin bu sınırın altında kalmamasına özen gösterileceğinin altını çizdi.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 12

Karakaş, ücretin açlık sınırına yaklaşabilmesi için yüzde 50'nin üzerinde bir oranın zorunlu hale geldiği vurgulandı.

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Asgari ücret için yüzde 50 zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş kulislerden sızdırdı - Resim: 13
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