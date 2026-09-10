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Kaynak: Haber Merkezi

Müzik dünyasında Nev olarak bilinen ve tam adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki ünlü şarkıcının akciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Nev’in bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Deneyimli sanatçı karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. Nev'in bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968 İstanbul doğumlu olan Nevzat Doğansoy, müzik yolculuğuna çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitara geçiş yapan sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

Kariyerindeki kırılma noktasını 2000 yılında Teoman’ın davetiyle çıktığı Türkiye turnesinde yaşayan Nev, bu sayede sesini geniş kitlelere duyurdu.

İlk albümü "Her Şeye Rağmen" ve bu albümdeki "Zor" isimli parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Müzik kariyeri boyunca "Sen Gibi", "Işığım ve Gölgem", "Bir Nev-i Alaturka" ve "Kıyısız Deniz" gibi başarılı çalışmalara imza attı.

Ünlü şarkıcı Türk sanat müziği eserlerini rock, tango ve latin tınılarıyla harmanladığı "Bir Nev-i Alaturka" projesiyle 2011 Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Solisti" seçildi.