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Kaynak: Haber Merkezi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleşen 2’nci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

1 TUTUKLAMA 7 ADLİ KONTROL

Şüphelilerden 1’i tutuklama, 7’si ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mahkeme kararı ile 7’si ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kaşif Kozinoğlu, sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunmuş ve savcılar tarafından ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR?

Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde görev yaptı. Kaşif Kozinoğlu; 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev gerçekleştirdi.

Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan kendi isteğiyle emekli olup, Millî İstihbarat Teşkilatı'nda görevde bulundu. Kaşif Kozinoğlu orduda özel harp dairesinde binbaşı rütbesiyle görev yaparken, Orta Asya'dan sorumluydu. Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu; Eylül 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı, bu tarihten itibaren de 5 defa yurt dışı görevine getirildi.

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