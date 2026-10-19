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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü mal varlığı aklama soruşturmasında gözaltındaki 17 kişinin emniyet aşaması sona erdi. Aralarında gazeteci Murat Ağırel, siyasetçi Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül’ün bulunduğu kişiler, işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu soruşturma kapsamında 16 Ekim’de gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunduğu belirtilen Emir Sarıgül’ün ise önceki gece emniyet birimlerine başvurarak teslim olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLEN 17 KİŞİ KİM?

Soruşturma dosyası kapsamında adliyeye sevk edilen kişilerin isimleri şöyle sıralandı:

1. Ömer Sarıgül

2. Aylin Kotil

3. Volkan Aslanbaş

4. Cavidan Tanrah Artuner

5. Murat Ağırel

6. Caner Baş

7. Cihan Durak

8. Zekai Erdem

9. Cihat Salman

10. Selim Daşdemir

11. Özgür Bölükbaşı

12. Bayram Özata

13. Cemil Vasken Barın

14. Zekeriya Yasemin

15. Mehmet Ali Aslan

16. Sadullah Ergün

17. Uğur Kurtulan

MUSTAFA SARIGÜL DOSYASI ANKARA’YA İLETİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında gündeme gelen iddiaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na aktarılacağını daha önce duyurmuştu.

İddialara ilişkin açıklama yapan Mustafa Sarıgül, olayın bir ticari uyuşmazlıktan ibaret olduğunu öne sürerek suçlamaları kabul etmemişti. Aile bireylerinin soruşturma çerçevesinde ifadelerinin alındığını belirten Sarıgül, hukuki sürecin sürdüğünü kaydetmişti.

Sarıgül, karşı tarafça dile getirilen suçlamaların doğru olmadığını savunmuş; dosyada yer alan belgelerin nereden geldiği ve gerçek olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu ifade etmişti.

MUSTAFA SARIGÜL’DEN MURAT AĞIREL’İN GÖZALTINA ALINMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Murat Ağırel’in gözaltına alınmasına da değinen Mustafa Sarıgül, soruşturma açılmadan önce bazı iddiaların haber yapılması amacıyla Ağırel’le iletişim kurulduğunu ifade etmişti. Sarıgül, gazetecinin olayın doğruluğunu araştırdığı süreçte gözaltına alındığı bilgisini edindiğini belirtmişti.

Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgelerin aile üyeleri tarafından ilgili makamlara sunulacağını bildiren Sarıgül, değerlendirmesinde masumiyet karinesinin gözetilmesi gerektiğini de dile getirmişti.