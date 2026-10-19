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Kaynak: AA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, NBC News’in “Meet the Press” programında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Washington yönetiminin Moskova’ya yönelik politikası hakkında konuştu.

Trump yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırdığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıkan Bessent, mevcut yaptırımlardan hiçbirinin kaldırılmadığını ileri sürdü. Yeni yaptırımların uygulanmasına ilişkin süreci değerlendirmek için 60 günlük bir süre bulunduğunu belirten Bessent, yapılan tek değişikliğin dizel ambargosuyla ilgili olduğunu ifade etti. Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın en büyük iki enerji şirketi Rosneft ve Lukoil’e yaptırım uyguladığını hatırlatarak bu kararın Rus enerji sektörüne ağır darbe vurduğunu savundu.

AVRUPA’YA UKRAYNA’YA DAHA FAZLA DESTEK ÇAĞRISI

Avrupa ülkelerinin Rus enerjisi almaya devam etmesini eleştiren Bessent, Avrupa’nın Rusya’ya, Ukrayna’ya sağladığından daha fazla para aktardığını iddia etti.

ABD’nin Starlink üzerinden istihbarat desteği sağladığını belirten Bessent, NATO üyelerinin Amerikan silahlarını satın alarak Ukrayna’ya ulaştırmasına da imkan tanındığını söyledi. Bessent, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımlarını artırması gerektiğini dile getirdi.

ZELENSKİY’NİN İDDİALARINA YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Starlink uydu internet hizmetinde yavaşlama yaşandığı ve istihbarat paylaşımında kesinti olduğu yönündeki açıklamalarına da değinen Bessent, Trump yönetiminden hiç kimsenin bu yönde bir talimat vermediğini söyledi.

Bessent, Zelenskiy’nin söz konusu iddialarını “son derece sorumsuzca” olarak nitelendirdi.

TRUMP, YAPTIRIMLARIN GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de küresel akaryakıt fiyatlarını düşürme amacıyla Rusya’dan yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, bu anlaşma kapsamında yaptırımların geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu açıklama, ABD Kongresi’nin başkana Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına yüksek gümrük vergileri uygulama talimatı veren yasayı kabul etmesinden yalnızca birkaç hafta sonra gelmişti.