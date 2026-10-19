Kocaeli’nin Gebze ilçesinde karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kamile A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Muallimköy Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan K.’nin kullandığı 34 DJS 539 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Musa C.’nin yönetimindeki 34 GJ 6212 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Zeynep D., Esra D., Musa C. ve Kamile A. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Kamile A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.