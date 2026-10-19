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Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçları kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 12 ilde operasyon düzenlendi.

22 GÖZALTI VAR

Ankara merkezli 28 ikamet ve 16 iş yerine arama yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu ortaya çıkarken, 2 şüpheli aranıyor.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma ve yönetme", "kara para aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla 18 Ağustos 2026 tarihinde tutuklandı.

Soruşturmanın odağında, cemaatle bağlantılı olduğu öne sürülen kişi ve şirketler arasında kurulduğu iddia edilen bir ekonomik ağ bulunuyor. Konuyla ilgili 16 Ağustos'ta açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş'in 2016 yılında "bu yapının başına geçmesinden bu yana yaşanan devasa para ve mal varlığı hareketleri, devletimizin ilgili birimlerince milimetrik olarak izlenmiştir" ifadelerini kullanmıştı.