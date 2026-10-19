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Dünyada çalışma hayatı uzun mesailerden daha insani, esnek ve verimli bir düzene doğru evrilirken Türkiye'de İş Kanunu’nun 45 saatlik haftalık mesai sınırı tartışmaya açıldı. SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde kaleme aldığı yazıda, dünyadaki dönüşüm örneklerini sıralayarak Türkiye’de de mesai saatlerinin derhal 40 saate çekilmesi gerektiğini savundu.

DÜNYA 40 SAATE İNDİ

İsa Karakaş, dünya genelinde Brezilya, Şili, Kolombiya ve Meksika gibi ülkelerin anayasal ve yasal düzenlemelerle haftalık mesai sürelerini maaş kesintisi olmadan 40 saate indirdiğini belirterek tarihî süreci özetledi:

1919 VE 1935 (ILO)

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (ILO) ilk olarak 48, ardından tavsiye kararıyla 40 saatlik sınırı çizdi.

Fransa ve ABD (1936 - 1938): Haftalık 40 saatlik sınır yasal güvenceye kavuştu; Fransa 2000'de bu süreyi 35 saate çekti.

İZLANDA (2015-2019)

35-36 saatlik uygulama denendi; verimin düşmediği ve çalışan sağlığının düzeldiği kanıtlandı.

BREZİLYA (2026)

Anayasa değişikliğiyle mesai 44 saatten 40 saate düşürüldü ve ücret kesintisi olmadan 2 gün hafta sonu izni tescillendi.

Karakaş, AB ülkelerinde çalışma süresinin 35-40 saat, Avustralya'da 38 saat, Japonya ve Güney Kore'de 40 saat olduğuna dikkat çekerek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesindeki 45 saatlik sınırın Türkiye'yi yerinde saydırdığını ifade etti.

"ÇOK ÇALIŞMAK ÇOK ÜRETMEK ANLAMINA GELMEZ"

45 saatlik çalışma süresinin düşürülmesinin bir lüks değil zorunluluk olduğunu vurgulayan İsa Karakaş, uzun mesailerin kronik yorgunluk, stres ve iş kazalarına davetiye çıkardığını belirtti.

Gelişen teknoloji ve yapay zeka çağında beden gücü odaklı eski saatlerle iş yönetmenin çelişki oluşturduğunu belirten Karakaş, çalışma süresinin kısaltılmasının faydalarını şöyle sıraladı:

YÜKSEK VERİMLİLİK

Yorgun zihinlerin verimi düşer; dinlenen çalışan kısa sürede daha kaliteli üretim sağlar.

SAĞLIKLI TOPLUM VE GÜÇLÜ AİLE

Haftada 2 gün kesintisiz dinlenen bireyler ailesine ve kişisel gelişimine zaman ayırabilir.

EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İş kazaları, hatalar ve hastalık izinlerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

YENİ İSTİHDAM

Çalışma sürelerinin 40 saate çekilmesi gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını kolaylaştırır.

"VAKİT TAMAMDIR: MAAŞ KESİNTİSİ OLMADAN 40 SAATE ÇEKİLMELİ"

Dünya örneklerinin ortada olduğunu vurgulayan İsa Karakaş, yazısını şu çağrıyla tamamladı:

"Hala 45 saatte ısrar etmek hem insanımıza karşı bir haksızlık hem de ekonomimiz için açık bir verimsizlik kaynağıdır. Haftalık çalışma süresi maaş kesintisi yapılmaksızın derhal 40 saate çekilmelidir. İki gün kesintisiz hafta sonu izni anayasal ve yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Bu geçiş; devlet, işveren ve çalışanın ortak aklıyla kademeli olarak planlanmalıdır."