Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayından itibaren il genelinde yoğun yağışların etkili olduğunu ifade etti.

26 Mart itibarıyla kentin yıllık ortalama yağış miktarına ulaşıldığını belirten Şıldak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ocak ayından bu yana ilimiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar sayesinde yıllık ortalama yağış miktarı aşılmıştır. Başka bir deyişle, Şanlıurfa bu yıl normalde bir yılda aldığı yağışı ilk üç ayda almıştır. Meteoroloji verilerine göre yıllık ortalama 460 kilogram yağış alan ilimiz, 26 Mart Perşembe günü itibarıyla bu seviyenin üzerine çıkmıştır. Yağışların toprağımıza ve tarımsal üretime bereket getirmesini temenni ediyorum.”