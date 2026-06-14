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Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın turistik ilçesi Halfeti'de korku dolu anlar yaşandı. Birecik Baraj Gölü'nde turistleri taşıyan bir gezi teknesi motor arızası yaptı. Arıza sonrasında kontrolünü kaybeden tekne, içindeki yolcularla birlikte gölde sürüklenmeye başladı.

Tekne içerisindekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine hemen harekete geçildi. İhbarın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Jandarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için tahliye çalışması başlattı. Teknede bulunan 40 yolcu, jandarma botuna alınarak güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yolcuların tahliyesinin ardından arızalanan turistik gezi teknesinin de jandarma ekiplerince çekilerek emniyetli bir şekilde kıyıya bağlandığı bildirildi.