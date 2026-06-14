ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor.
Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu
A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 20 Haziran Cuma günü saat 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. İlk maçların tamamlanmasının ardından gruptaki güncel puan tablosu da netlik kazandı.Kaynak: Diğer
Dünya Kupası sahnesine 24 yıl sonra yeniden çıkan A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile kozlarını paylaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibinin Nestory Irankunda ve Metcalfe ile bulduğu gollere karşılık veremedi. Milli takım sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
PUAN TABLOSU ŞEKİLLENDİ
Grup aşamasında şimdiye kadar oynanan karşılaşmaların tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu da belli oldu.
D GRUBU PUAN DURUMU
1. Amerika Birleşik Devletleri 3 puan
2. Avustralya 3 puan
3. TÜRKİYE 0 PUAN
4. Paraguay 0 puan
A GRUBU PUAN DURUMU
1. Meksika 3 Puan
2. Güney Kore 3 Puan
3. Çekya 0 Puan
4. Güney Afrika 0 Puan
B GRUBU PUAN DURUMU
1. İsviçre 1 puan
2. Kanada 1 Puan
3. Katar 1 puan
4. Bosna Hersek 1 Puan
C GRUBU PUAN DURUMU
1. İskoçya 3 puan
2. Fas 1 puan
3. Brezilya 1 puan
4. Haiti 0 puan