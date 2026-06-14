Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu

Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında 20 Haziran Cuma günü saat 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. İlk maçların tamamlanmasının ardından gruptaki güncel puan tablosu da netlik kazandı.

Kaynak: Diğer
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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 1

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor.

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 2

Dünya Kupası sahnesine 24 yıl sonra yeniden çıkan A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile kozlarını paylaştı.

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 3

Ay-yıldızlı ekip, rakibinin Nestory Irankunda ve Metcalfe ile bulduğu gollere karşılık veremedi. Milli takım sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 4

PUAN TABLOSU ŞEKİLLENDİ

Grup aşamasında şimdiye kadar oynanan karşılaşmaların tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu da belli oldu.

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 5

D GRUBU PUAN DURUMU

1. Amerika Birleşik Devletleri 3 puan

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 6

2. Avustralya 3 puan

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 7

3. TÜRKİYE 0 PUAN

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 8

4. Paraguay 0 puan

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 9

A GRUBU PUAN DURUMU

1. Meksika 3 Puan
2. Güney Kore 3 Puan
3. Çekya 0 Puan
4. Güney Afrika 0 Puan

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 10

B GRUBU PUAN DURUMU

1. İsviçre 1 puan
2. Kanada 1 Puan
3. Katar 1 puan
4. Bosna Hersek 1 Puan

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 11

C GRUBU PUAN DURUMU

1. İskoçya 3 puan
2. Fas 1 puan
3. Brezilya 1 puan
4. Haiti 0 puan

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Türkiye grupta kaçıncı sırada? İşte Dünya Kupası'nda güncel puan durumu - Resim: 12
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