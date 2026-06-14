Altın piyasasında son dönemde kaydedilen düşüşlerin ardından yatırımcılar piyasanın yönünü tahmin etmeye çalışıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan finansal analist Berk Dinçtürk, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan son dalgalanmaların uzun vadeli olumlu görünümü bozmadığını ifade etti.
Ünlü analistten flaş tahmin: Altın almak için doğru zamanı söyledi, rakam verdi
Altın fiyatları piyasalardaki son geri çekilmenin ardından yön arayışını sürdürüyor. Finansal analist Berk Dinçtürk, altın ve gümüşteki hareketlerin uzun vadeli hikâyeyi etkilemeyeceğini belirterek, küresel borçluluk oranları nedeniyle altında yükseliş beklentisinin korunduğunu vurguladı.Kaynak: Diğer
Tgrthaber.com’un haberine göre yatırımcıların özellikle "dip seviyelerin test edilip edilmediği" ve "anlaşma sonrası güçlü bir yükseliş trendinin başlayıp başlamayacağı" sorularına yanıt aradığını belirten Dinçtürk, piyasadaki satışların merkez bankalarının nakit ihtiyaçları ve fonların teminat tamamlama (margin call) çağrılarından kaynaklandığını, ancak ana temanın değişmediğini dile getirdi.
Dinçtürk şu ifadeleri kullandı:
“Altınla gümüşün ilk tepkisi güzel. Bugün baktığımızda zaten aslında neydi? Merkez bankaları nakit ihtiyaçlarından dolayı altın rezervlerini sattılar biraz. Tabii fonlar da margin call nedeniyle sattı ama altın teması bence değişmedi. O bugün alıp mesela diyoruz ya hep ev alınca yarın ne olacak diye her gün bakmıyoruz fiyatına.”
Piyasalarda eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ile eski Fed Başkanı Paul Volcker arasında yapılan karşılaştırmalara değinen Dinçtürk, mevcut ekonomik koşulların geçmişten çok farklı olduğunu vurguladı. Volcker döneminde ABD'nin borçluluk oranının yüzde 30 seviyesinde olduğunu, günümüzde ise bu oranın yüzde 120'ye ulaştığını hatırlatan ünlü analist şu bilgileri paylaştı:
"Amerika’nın borçluluk oranı yüzde 30’du. Bugünse tam yüzde 120 seviyesinde ve Amerika faizleri her yüzde 1 artırdığında sadece faiz giderleri yıllık 350 milyar dolar artıyor. Yani 1,5 trilyon doları da geçecek duruma geliyor.”
Küresel borç miktarı 320 trilyon dolara ulaşmışken ve ülkeler borçlarını para basarak çevirmeye devam ederken altının güvenli liman olma özelliğini koruyacağını savunan Dinçtürk, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:
"Elinizde hiç altın yoksa bence bugün almak için iyi bir fırsat. Nereden ekleyeyim diyorsanız bence yine bugün iyi bir fırsat. Size yarın ne olacağını söyleyemem ama 6.000 doları önümüzdeki yıllarda hatta daha da üstünü test edeceğini öngörüyorum."
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.