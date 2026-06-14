Ünlü analistten flaş tahmin: Altın almak için doğru zamanı söyledi, rakam verdi

Dinçtürk şu ifadeleri kullandı:

“Altınla gümüşün ilk tepkisi güzel. Bugün baktığımızda zaten aslında neydi? Merkez bankaları nakit ihtiyaçlarından dolayı altın rezervlerini sattılar biraz. Tabii fonlar da margin call nedeniyle sattı ama altın teması bence değişmedi. O bugün alıp mesela diyoruz ya hep ev alınca yarın ne olacak diye her gün bakmıyoruz fiyatına.”